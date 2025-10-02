Как Ирбит будет развивать свой туристический потенциал

Два исторических здания в Ирбите в ближайшее время будут переоборудованы для размещения в них гостиницы. Об этом в открытой студии «ФедералПресс» на площадке Международного строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге рассказал глава Ирбита Николай Юдин.

По его словам, городские власти видят большой потенциал в развитии туристической отрасли и индутстрии гостеприимства.

«Благодаря системной работе уже через 6 лет – к 400-летию – мы сделаем город комфортным и привлекательным, в первую очередь, для ирбитчан, а также для всех гостей, которые к нам приезжают… Будут создаваться рабочие места, особенно в сфере гостеприимства. Не хватает гостиниц, ресторанов, учреждений культурной сферы различных. У нас в этой отрасли достаточно большой потенциал, мы просто обязаны его использовать», – сказал Николай Юдин.

Мэр отметил, что Ирбит является одним из старейших городов на Урале: в 2031 году он отпразднует 400-летие. Город уникален благодаря сохранившейся старинной архитектуре. В исторической части города насчитывается 250 памятников каменного зодчества, из которых 89 имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.

При этом часть старинных зданий используется в качестве жилья, хотя имеет проблемы с водоотведением и канализацией.

Программа возрождения Ирбита началась в 2016 году с реставрации этих домов: сейчас уже 10 многоквартирников приведены в порядок. В 2023 году утвержден план о повышению показателей экономического развития Ирбита в преддверии его юбилея. Согласно документу инвестиции в город должны составить 19 млрд рублей.

Николай Юдин отметил, что город вызывает большой интерес у туристов. Так одно из основных культурных мероприятий – Ирбитскую ярмарку – в 2025 году посетили более 60 тысяч туристов. Ярмарка проводится с 1680 года и в настоящее время приобрела характер яркого этно-культурного карнавала. Городские власти работают над тем, чтобы насытить календарь другими культурными событиями, привлекающими туристов. В местном музее можно увидеть оригиналы картин Ван Дейка, Дюрера, Рубенса, что неизменно поражает воображение гостей маленького уральского города.

