В Геленджике откроют зимние пляжи

Геленджик активно готовится к зимнему сезону. В холодное время года на курорте откроют 18 специально оборудованных пляжей, сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram. Так власти ответили на многочисленные просьбы от поклонников активного образа жизни и практикующих зимнее плавание. На берегу для них оставят кабинки для переодевания.

© Соцсети

Особое внимание уделили пляжу «2К25», где для «моржей» создали отдельное помещение, где можно согреться и оставить инвентарь на хранение.

По сравнению с прошлым зимним сезоном, количество открытых для купания пляжей увеличилось на два. В прошлом году на берегу устанавливали скамейки, качели и мягкие пуфики. Также там выступали местные музыканты, а гостей угощали горячим чаем.

— Стараемся всегда поддержать инициативы, которые делают отдых и спорт на курорте доступнее и удобнее,

— сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, зимние пляжи — особенность курортов Краснодарского края. Впервые концепция зон отдыха у воды в межсезонье появилась в регионе в 2019 году. Зимние пляжи открывались в Сочи, Геленджике, Анапе, Туапсинском районе, Новороссийске, Темрюке и Ейске.