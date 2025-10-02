Туристы смогут через мобильное приложение выбрать маршрут и оформить пропуск в парк на Ямале

На Ямале выпустили мобильный путеводитель для туристов по парку «Ингилор». Об этом сообщает правительство округа.

Приложение предоставляет подробную карту с информацией о местах, значимых достопримечательностях и длине туристических маршрутов. Пользователи могут заранее спланировать маршрут и оформить пропуск – индивидуальный, для группы или для автомобиля.

В приложении также есть функции для обеспечения безопасности. Карта работает в офлайн-режиме, что позволяет туристам всегда знать своё местоположение. Сервис отслеживает GPS-координаты пользователей. В случае экстренной ситуации достаточно нажать кнопку SOS, и координаты туриста будут отображены на экране. Кроме того, в приложении представлен каталог готовых туров от ямальских туроператоров. В нём описаны маршруты, есть фотографии и возможность фильтрации по составу групп и видам активности. Пользователи могут выбрать подходящий тур и оставить заявку на бронирование, после чего туроператор свяжется для уточнения деталей.

Сервис интегрирован с внутренними системами департамента природных ресурсов и экологии Ямала. Также настроен доступ онлайн-трансляции с камер паромной переправы Салехард – Лабытнанги.

Ранее сообщалось, что власти Ямала временно ограничили выдачу разрешений на посещение долины реки Лонготёган в природном парке «Ингилор».

