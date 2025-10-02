Туристы смогут детально изучить парк «Ингилор» через мобильное приложение

На Ямале выпустили мобильный путеводитель для туристов по парку «Ингилор». Об этом сообщает правительство округа.

Туристы смогут через мобильное приложение выбрать маршрут и оформить пропуск в парк на Ямале
Приложение предоставляет подробную карту с информацией о местах, значимых достопримечательностях и длине туристических маршрутов. Пользователи могут заранее спланировать маршрут и оформить пропуск – индивидуальный, для группы или для автомобиля.

В приложении также есть функции для обеспечения безопасности. Карта работает в офлайн-режиме, что позволяет туристам всегда знать своё местоположение. Сервис отслеживает GPS-координаты пользователей. В случае экстренной ситуации достаточно нажать кнопку SOS, и координаты туриста будут отображены на экране. Кроме того, в приложении представлен каталог готовых туров от ямальских туроператоров. В нём описаны маршруты, есть фотографии и возможность фильтрации по составу групп и видам активности. Пользователи могут выбрать подходящий тур и оставить заявку на бронирование, после чего туроператор свяжется для уточнения деталей.

Сервис интегрирован с внутренними системами департамента природных ресурсов и экологии Ямала. Также настроен доступ онлайн-трансляции с камер паромной переправы Салехард – Лабытнанги.

Ранее сообщалось, что власти Ямала временно ограничили выдачу разрешений на посещение долины реки Лонготёган в природном парке «Ингилор».

