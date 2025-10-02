В Приморском крае подвели итоги туристического сезона

Высокий туристический сезон в Приморском крае подходит к концу. Министерство туризма региона озвучило предварительные итоги этого года.

«Интерес у туристов к Приморскому краю растет – в том числе, благодаря тому, что мы с коллегами ведем большую работу по продвижению региона не только в России, но и за рубежом», – рассказала министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

По данным за полгода, российский турпоток в Приморье – 1,6 млн туристов, иностранцев приехало порядка 160 тысяч.

«По геоданным тех, кто приехал в Приморье (по данным за девять месяцев) – более трех миллионов», – отметила Наталья Набойченко.

Министр также отметила и то, как изменились туристы из Китая, которые едут в Приморье. Раньше это были, в основном, жители приграничных городов. Теперь – это молодые, состоятельные жители крупных городов. Они предпочитают самостоятельное размещение в отелях и эксклюзивные туры. И еще одна деталь об этих туристах: они стали активно ехать в Приморье на Китайский Новый год, хотя еще несколько лет назад тенденция была иной: все китайцы на праздники уезжали из России.

Наталья Набойченко также отметила, что в этом году расширились полномочия министерства – в них добавили контрольно-надзорные мероприятия. И эта работа будет вестись на регулярной основе: проверка коллективных мест размещения, аттестация гидов-проводников.

«С 1 сентября ни одно коллективное средство размещения, которое не внесено в федеральный реестр, не могут осуществлять деятельность и оказывать услуги. Понимая специфику нашего региона – прибрежные территории, много частных домовладений – мы инициировали вхождение в эксперимент по гостевым домам и стали одним из 18 регионов, где с 1 октября введен этот эксперимент», – добавила министр.

Еще одно изменение – введение туристического налога. На сегодняшний день его ввели шесть муниципалитетов региона, и по данным за первое полугодие получили с него порядка 12 миллионов рублей.