Росстандарт утвердил первый ГОСТ на глэмпинги

Росстандарт утвердил первый национальный стандарт, устанавливающий требования к глэмпингам и предоставляемым в них услугам. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ГОСТ разработан Роскачеством, документ вступит в силу с 1 июня 2026 года.

"ГОСТ Р 72311-2025 впервые дает официальное определение глэмпинга и устанавливает конкретные требования к их расположению, жилым модулям, инженерным сетям, предоставляемым услугам и персоналу. Стандарт обеспечивает единый уровень качества и безопасности для туристов, а также меры по охране окружающей среды и сохранению природного и культурного наследия. Кроме того, появление данного определения расширяет понятийный аппарат отрасли, создает единые ориентиры для бизнеса и обеспечивает туристам гарантированный уровень качества, безопасности и заботы об окружающей среде", - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, слова которого приводятся в сообщении.

Как заявили в ведомстве, ранее нормативные документы, которые устанавливали бы единые правила строительства глэмпингов и предоставления в них каких-либо услуг, в России отсутствовали. Это затрудняло развитие данного отраслевого сегмента, усложняло взаимодействие с контролирующими органами и не позволяло обеспечить единый уровень качества и безопасности.

"В соответствии с ГОСТ Р 72311-2025 глэмпинги могут быть организованы на природных территориях, в сельской местности, в горной местности, в лесу, у водоемов, на островах и т. д. При этом должны быть обеспечены меры по учету особых условий охраны окружающей среды, животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных с обеспечением безопасности для туристов", - говорится в сообщении.

Стандарт также устанавливает требования к размещению и расположению глэмпингов, к территории глэмпинга, к сетям инженерно-технического обеспечения, к информационному обеспечению, требования к перечню оказываемых в глэмпингах услуг, к персоналу, а также требования безопасности и охраны окружающей среды.