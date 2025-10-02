В текущем году Крым стал одним из самых востребованных направлений для отдыха. Это объясняется в том числе закрытием пляжей в Анапе.

Крым превысил прошлогодние показатели турпотока. В этом году полуостров посетили более 6 млн туристов. Это на 16% больше, чем в прошлом году.

Такие цифры привел глава региона Сергей Аксёнов.

При этом высокий турпоток сохранялся не только в летнее время, но и в начале осени. Например, в сентябре в Крыму отдохнули 745 тыс туристов. В то же время загрузка отелей и гостиниц превысила показатели прошлой осени на 7,4%.

При этом большая часть туристов предпочитает добираться на полуостров своим ходом. Так, на личном транспорте или автобусами в Крым прибыли 62% туристов. Еще 23% воспользовались поездами, 15% - через новые регионы РФ.

