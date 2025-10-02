Как в Калининградской области экспериментируют с гостевыми домами

С 1 сентября 2025 года в Калининградской области стартует эксперимент по регулированию рынка краткосрочной аренды. Новый закон обяжет владельцев гостевых домов официально регистрировать свой бизнес и вносить объекты в федеральный реестр. Власти региона видят в этом шаге способ вывести из тени целую отрасль. Подробности – в материале «ФедералПресс.

Какие новые требования появились к гостевым домам

Эпоха стихийного рынка краткосрочной аренды в Калининградской области подходит к концу. С 1 сентября 2025 года и до конца 2027-го в регионе будет действовать эксперимент, который призван упорядочить деятельность гостевых домов. Суть нововведений, как пояснили на заседании областного заксобрания, сводится к жесткой легализации. Теперь любой дом, сдаваемый в аренду туристам, должен получить официальный статус «гостевого дома» и быть внесенным в единый федеральный реестр средств размещения.

Это не просто бюрократическая процедура. С 1 января 2026 года на тех, кто игнорирует новые правила, начнут оказывать давление. Из будут понуждать прекращать рекламировать и предоставлять свои услуги. Речь идет о комплексных контрольных надзорных мероприятиях, после которых нелегальным арендодателям придется уйти с рынка.

Для легализации владельцу недвижимости придется сделать несколько шагов. Минимальный порог – регистрация в качестве самозанятого или оформление индивидуального предпринимательства. Но главное – сам объект должен соответствовать ряду критериев: иметь правильный правовой статус, располагаться на земле разрешенного типа, быть зарегистрированным в Росреестре и не числиться в списках на снос.

Кроме того, распространять информацию об аренде без идентификационного номера и активной ссылки на запись в реестре будет запрещено. Это позволит контролирующим органам точечно выявлять нарушителей, а туристам – быть уверенными в легальности выбранного жилья.

Калининградская область – не единственный участник этого процесса. Эксперимент запускается во всех ключевых туристических регионах России.

Сколько туристов приезжают в Калининградскую область

По итогам восьми месяцев 2025 года прирост турпотока в Калининградскую область составил 5 %. Ранее некоторые эксперты заявляли, что речь будет идти о 15 %. Однако министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак уточнил, что задачи достичь этих 15 % не было, это лишь прогноз.

Представитель власти также подчеркнул, что реалии курортного сезона внесли серьезные коррективы. По словам министра, ключевыми факторами, отпугнувшими часть отдыхающих, стали неблагоприятные погодные условия на Балтике и возросшая стоимость авиаперелетов

Многие туристы предпочли перенаправить свои маршруты в регионы с более стабильной погодой. Окончательные статистические данные будут сформированы после предоставления полной информации аэропортом Храброво, Калининградской железной дорогой и таможенными службами.