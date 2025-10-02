Что такое «Есенинский туризм» и как он приносит деньги Рязани

В 2024 году Рязанскую область посетили более 1,5 млн туристов – это на 90% больше, чем годом ранее. В 2025 году власти региона рассчитывают выйти на отметку в 2 млн гостей. Один из главных драйверов роста – так называемый «Есенинский туризм»: паломничество по местам, связанным с жизнью и творчеством Сергея Есенина. Как есенинские места и события монетизируются и почему это выгодно региону?

Локомотив туризма

«Рязанская область обладает большим потенциалом, и мы продолжаем развивать туристическую инфраструктуру», – заявил губернатор Павел Малков на Восточном экономическом форуме.

По его словам, в регионе уже работают около 160 средств размещения (гостиницы, санатории, хостелы) и более 800 кафе и ресторанов, часть из которых предлагает блюда рязанской кухни. Сейчас ведется строительство новых объектов – от аквапарка до глэмпинг-парка.

Но главное – это бренд. Сергей Есенин родился в селе Константиново Рязанской губернии, учился в Спас-Клепиках, бывал в Рязани, а в своих стихах неоднократно воспевал родной край, и сейчас музей-заповедник в Константиново ежегодно принимает десятки тысяч гостей. Здесь можно увидеть дом родителей поэта, амбар, где он писал стихи, усадьбу Лидии Кашиной (прообраза героини поэмы «Анна Снегина») – и памятник в полный рост на берегу Оки.

В Рязани действует около 20 адресов, связанных с Есениным: от редакции «Рязанских губернских ведомостей» на Соборной, 21 (куда 16-летний поэт принес свои первые стихи) до здания бывшей ЧК на Ленина, 46, где он в 1918 году спас односельчан от расстрела. Памятник поэту на Трубежной набережной стал одной из главных точек притяжения в областном центре.

Спектакли, выставки и концерты

В 2025 году, в год 130-летия Есенина, регион запускает масштабную программу из 130 мероприятий. Уже в сентябре в Рязани открылись выставки, посвященные поэту, а 3–5 октября пройдут Всероссийский Есенинский праздник поэзии и фестиваль «Есенин Яр» в Константиново. В программе – спектакль с Сергеем Безруковым, концерт Пелагеи, поэтические батлы, иммерсивные променады и даже выставка-расследование о гибели поэта.

Особое внимание уделяется сервису. В сентябре комитет по инвестициям и туризму возглавил Иван Семенов – бывший управляющий Сбера в регионе. По словам губернатора, новое руководство должно сделать туризм «комплексным и комфортным»: повышать квалификацию гидов, развивать информационные центры, гостиничный фонд и упрощать взаимодействие с инвесторами.

Мнение экспертов

Культура как движущая сила туризма

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» отметила рост популярности познавательного туризма.

«Сегодня люди все чаще путешествуют именно с целью познания – истории, культуры, архитектуры. И места, связанные с именами великих писателей, поэтов, музыкантов, всегда привлекают внимание», – рассказала она.

По ее мнению, развитие этого направления напрямую зависит от сохранности объектов показа и активной просветительской работы.

«Очень важно, что сейчас проводятся литературные фестивали, музыкальные конкурсы в усадьбах – это не просто события, а часть живой культурной среды, которая формирует интерес к регионам России», – подчеркнула эксперт.

Поэт прославил свою родину и ее красоты в многочисленных стихах.

Новая волна интереса

Дехтярь особо выделила возрождение традиций отечественной экскурсоводской школы, заложенной еще Борисом Емельяновым.

«Наши экскурсоводы всегда были лучшими в мире. Именно благодаря им появилось «Золотое кольцо», где цель – показать древность, архитектуру, историческую память», – напомнила она.

Эксперт обратила внимание на то, что сегодня информационное поле способствует популяризации культурных событий.

«Телевидение и соцсети теперь рассказывают о мероприятиях заранее – люди видят, что в выходные будет концерт или литературный вечер, и планируют поездку. Это создает настоящий туристический спрос», – отметила Дехтярь.

Особую роль в развитии познавательного туризма, по ее словам, играют программы для пожилых людей, такие как «Добрый автобус».

«Я недавно видела группу пенсионеров на экскурсии по Бауманской улице – это прекрасно. Они делятся впечатлениями с детьми и внуками, и таким образом интерес к культуре передается из поколения в поколение», – рассказала профессор.

Она добавила, что личные воспоминания о посещении мест, связанных с любимыми поэтами, остаются на всю жизнь.