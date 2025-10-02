Морская круизная линия свяжет Приморье, Сахалин, Курилы и Камчатку

Рынок круизного туризма на Дальнем Востоке имеет большой потенциал: по дорожной карте развиваться это направление будет на внутренних и на международных маршрутах. Стартовать планируется в мае 2026 года, начать продажи путевок - в ближайшие месяцы. Как показала дискуссия на ВЭФ, для успешного запуска амбициозного проекта нужно решить еще много проблем.

Воплощение идеи

- Развитие круизов открывает огромные перспективы для регионов - это новые рабочие места, спрос на услуги туристических компаний, гостиниц и ресторанов, пополнение налоговой базы и совершенно иной уровень гостеприимства, - отметил замглавы Минвостокразвития РФ Антон Басанский.

Предполагается, что на тихоокеанский круиз выйдет лайнер такого же класса, как работающая сейчас на Черном море "Астория Гранде" вместимостью 1400 туристов. Будут организованы реверсные маршруты: один - из Владивостока в Петропавловск-Камчатский с заходом на Сахалин, Курилы, другой - из Петропавловска во Владивосток с посещением Командорских островов Курильской гряды, Сахалина. Время в пути - 10-12 дней.

По оценке круизной компании, это привлечет на Дальний Восток более 100 тысяч туристов в год. Целевая аудитория маршрута - российские путешественники, в дальнейшем планируется выход и на международный рынок.

Особенность проекта в том, что круизное судно будет ходить под российским флагом, а весь сервис обеспечит компания, зарегистрированная в ДФО, что позволит ей воспользоваться льготными режимами.

Порты Владивостока и Петропавловска-Камчатского полностью готовы принимать большие круизные суда, остальные пункты остановок нуждаются в дополнительном обустройстве причалов.

- Лет десять идея витала в воздухе и теперь приобретает более-менее конкретное очертание. Мы создадим межрегиональную аттестационную комиссию, которая объединит усилия по подготовке гидов. Важно понимать, как правильно подать наши красоты, в том числе иностранным гостям. Конечно, рассчитываем на федеральные меры поддержки для круизных маршрутов, проработаем и свои. Понимаем, что первые шаги наверняка будут непростыми, - признал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он отметил, что именно морской круиз дает возможность за короткое время полюбоваться дикой красотой Дальнего Востока, и предложил в первый рейс отправить участников благотворительного проекта "Белый пароход" - 150 одаренных детей со всей России, чтобы они давали концерты в местах остановок.

- Безусловно, круиз очень востребован: многие места на побережье сложно посетить, туда возможны только индивидуальные вылазки на вертолетах, яхтах, что доступно малой части населения, - отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, регион готовится к росту потока туристов: с запасом мощности действуют современный морской вокзал и аэропорт, реализуется мастер-план развития столицы края.

- Кто-то захочет остаться после круиза еще на несколько дней, покупаться в термальных источниках Камчатки, полюбоваться вулканами, восстановить телесное здоровье и потом отправиться в Москву или в другую точку мира, унося с собой яркие эмоции, - выразил надежду Владимир Солодов.

В более отдаленной перспективе - планы развивать круизы по Севморпути, вовлечь в них Чукотку и Колыму, другие регионы. Как отметил руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко, круизный туризм - проект многоплановый, он будет реализован в формате государственно-частного партнерства: потребуется строить круизные суда, в том числе ледового класса, готовить кадры для них, улучшать портовую инфраструктуру и сервис.

Цена и логистика

Многих интересует стоимость круиза, организаторы назвали среднюю - примерно 17 тысяч рублей в день на человека. Если сравнить с затратами в обычном путешествии: транспорт, гостиница, трехразовое питание, экскурсии, билеты на концерты и другие развлечения, то там может получиться сумма и побольше. А тут предстоит круиз на комфортабельном судне с театрально-концертным залом на тысячу мест, ресторанами и барами, спа и фитнес-центром.

В перспективе круизы намерены организовать также в регионы Юго-Восточной Азии. В настоящий момент есть согласования по программе: Владивосток - Сокчхо - Чеджу (Южная Корея) - Шанхай (КНР) - Пусан (Южная Корея) - Владивосток. Прорабатывается возможность захода в порты Японии, в летнее время - на китайский остров Хайнань, в КНДР, Вьетнам, а в конце 2026 года - до Гонконга и обратно.

Для запуска круизов предстоит решить ряд проблем, связанных не только с подготовкой туристических маршрутов, портовой инфраструктуры, гидов и других аспектов комфортного отдыха на Дальнем Востоке.

- Мы разработали инфраструктуру морского круизного туризма полного цикла, раньше в России ее не было. Но в стране сегодня нет соответствующих страховых продуктов (в мировой практике - Business interruption insurance). Этот момент требует решения, тем более что мы планируем развивать международное направление. Нужно подумать о логистике: вызывает беспокойство возможная нехватка авибилетов, особенно в пиковый период летних отпусков, для доставки наших пассажиров из западной части России в восточную и обратно, а это более тысячи человек. Пора подумать о дополнительных авиарейсах, - высказал мнение председатель совета директоров АО "КС-Стратегический Альянс" Кирилл Шубский.

Важно помнить, что доставка туристов к местам начала круиза, отправка их домой не входит в стоимость морского путешествия. Сбои в этой части могут существенно осложнить и испортить впечатление от нового турпродукта.

- Задача - комфортно принять на берегу одномоментно больше тысячи человек и обслужить в течение суток. Это непросто. Плюс возникает вопрос: одного судна достаточно или нужно больше? Эксперимент покажет, - прокомментировал генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов.

Серьезный вызов

По мнению замглавы авиакомпании "Аврора" Олега Емеца, привезти в течение одного-двух дней во Владивосток, Южно-Сахалинск или Петропавловск-Камчатский дополнительно 1400 человек - достаточно непростая задача для авиакомпании. Если осуществлять перевозки лайнером Superjet, то придется выполнить 14 рейсов в день. Помимо этого, пассажиров нужно принять, обслужить, обеспечить трансфер в порт, и все это должно быть бесшовно.

- Я думаю, необходимо разработать пакетные решения для туристов. Возможно, предусмотреть плоские или субсидированные тарифы, иначе круиз плюс авиалогистика окажутся неподъемными по цене. А мы же в первую очередь для своих туристов этот проект задумали, - подчеркнул Олег Емец. - Хочу обратить внимание, что потребуется обогащение круиза и вертолетными экскурсиями, чтобы увидеть замечательные острова. Требования к таким вертолетам - особые. Они должны летать над водным пространством достаточно продолжительное время и иметь возможность приводнения. В общем, для авиаторов это серьезный, но очень интересный вызов.

Как отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, "речь все-таки идет не о массовом, а об эксклюзивном продукте, который не может стоить дешево". Поэтому и позиционировать его надо соответственно. Вместе с тем он заверил, что государство поддержит производителей круизных судов по линии Минпромторга РФ льготным лизингом и компенсацией процентной ставки по кредитам. А если спрос на новый продукт будет расти, проект можно масштабировать.