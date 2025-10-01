В туризме случился кризис доверия

Обратили внимание на эмоциональный комментарий в тг-канале «Крыша ТурДома» к очередной истории с турагентом, оставившим туристов без отдыха и денег.

«Из-за таких нерадивых "коллег" многие клиенты отказываются переходить на наличный расчёт, особенно при больших суммах, не поддаются на уговоры. А для нас комиссия банка даже с 400–500 тыс. руб. – немалые деньги. Только ужесточение ответственности повлияет на ситуацию. Нужно показательно сажать таких "турагентов", бросающих тень на всю бизнес-модель, с максимальной оглаской в СМИ!» – считает наш подписчик из числа турагентов.

В розничных туркомпаниях, с которыми пообщался корреспондент «ТурДома», подтверждают: часть туристов предпочитают платить картами не столько из-за удобства расчетов, сколько потому, что это дает возможность вернуть деньги с помощью чарджбэка в случае проблем. А турагентам такой способ приема платежей обходится дорого – банки берут за эквайринг до 1,5% от суммы. При скромной комиссии от туроператоров теряется едва ли не четверть дохода.

Что касается «недоверия даже к добросовестным продавцам», наши собеседники согласны: те, кто исчезает с деньгами туристов или вовремя не выполняет обязательства бросают тень на весь организованный туррынок. Однако есть и положительные стороны.

«На фоне плохих и нерадивых, всегда проще выделиться хорошим и честным», – говорит руководитель группы компаний «Путешествие» Юрий Наумов.

В обсуждении темы в тг-чате для профессионалов туризма «Крыша ТурДома 2.0» некоторые участники разделяют мнение: ответственность для турагентов, обманывающих туристов, нужно ужесточать. Но ничего конкретного сторонники идеи не предлагают. Между тем, уже есть немало прецедентов, когда руководители туристических компаний, не справившиеся с бизнесом, который они вели вели много лет, отправлялись в места лишения свободы на длительный срок. Нет никакой гарантии, что еще большее ужесточение наказания даст какой-либо эффект. Тем более, что сама идея предпринимательской деятельности подразумевает наличие риска. Тем, кто предлагает сурово «карать» не справившихся коллег, нужно помнить: на их месте теоретически могут оказаться и они сами.

Поэтому ответ на вопросы о том, как вернуть или сохранить доверие туристов, что делать с банкротствами в туристической среде, не так прост как кажется. С чем точно все согласны - с тем, что такие случаи нужно придавать огласке.

Кроме того, собеседники обращают внимание: у скандалов как правило, есть «предвестники». Например, обещание больших скидок от турагентства. Это должно насторожить туристов, так как размер туроператорской комиссии невелик и просто не позволяет официально работающей розничной компании или индивидуальному предпринимателю заниматься раздачей скидок.