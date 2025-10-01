Составлен список городов для уютных одиночных путешествий

Санкт-Петербург вошел в список городов для уютных сольных поездок в России. Об этом «Газете.Ru» рассказал сервис Яндекс Путешествия.

© РИА Новости

«Санкт-Петербург — город, где не нужен попутчик. Утром можно пройтись по Марсовому полю, заглянуть на линию Васильевского острова за чашкой кофе, днем — потеряться в залах Русского музея, вечером — пройти по Биржевому мосту и увидеть отражение города в воде. А ночью стоит задержаться у Невского проспекта, чтобы послушать уличных музыкантов. Если хочется уюта и камерности, подойдут дворы Петроградской стороны или прогулка вдоль каналов — на Мойке или Фонтанке», — заявили эксперты.

По их словам, в окрестностях Петербурга интересно съездить в Павловск и Гатчину.

Проживание рядом с центром обойдется от 700 рублей за ночь в хостеле и от 1400 рублей за номер в гостинице. На транспорт эксперты посоветовали заложить 300–400 рублей в день. Полноценное питание и перекусы в знаменитых булочных и кофейнях Северной столицы стоят примерно 1500–3000 рублей в день. Посещение парков и музеев — около 2000–3000 рублей. В среднем день в Петербурге обойдется примерно в 5000 рублей.

Еще один город, в который можно отправиться в сольное путешествие, — Владивосток.

«В центре можно гулять часами: старые особняки соседствуют с уличным стрит-артом, а квартал "Миллионка" хранит следы китайской истории XIX–XX веков. На смотровой Орлиное гнездо открывается панорама города и бухты Золотой Рог. Для однодневных выездов подойдут мыс Тобизина и Русский остров — живописные маршруты у самого моря», — рассказали эксперты.

Проживание в хостелах начинается от 900 рублей, в отелях — от 1500 рублей. На питание специалисты посоветовали закладывать 2000–3000 рублей в день. Большинство достопримечательностей в городе бесплатные. По словам экспертов, единственные крупные расходы — посещение океанариума, около 1100 рублей. День во Владивостоке в среднем обойдется в 4000 рублей.

Россиянам рекомендовали отправиться и в Мурманск, где можно прогуляться по набережной Кольского залива, посмотреть на ледокол «Ленин» или сходить в краеведческий музей. Эксперты рассказали, что с сентября здесь начинается северное сияние. Они посоветовали также посетить Териберку.

Проживание обойдется от 800 рублей в хостеле и от 1000 рублей в гостинице. Питание выйдет примерно в 2000–4000 рублей. Экскурсии за пределы города стоят от 5000 до 15000 рублей на человека. В среднем день в Мурманске с активной программой обходится около 8000 рублей.

Кроме того, одинокие туристы могут посетить Рыбинск — уютный город на Волге.

«Начать прогулку можно с Красной площади со Спасо-Преображенским собором и Хлебной биржей. Вдоль Волжской набережной приятно гулять в любое время года. В окрестностях стоит съездить в Угличицы или на Рыбинское водохранилище, чтобы увидеть природу Верхневолжья», — заявили специалисты.

Ночевка в хостеле обойдется от 600 рублей, номер в отеле — от 900 рублей. На питание уходит 1500–2000 рублей в день, развлечения и сувениры — до 1500 рублей. День в Рыбинске стоит примерно 3600 рублей.

В рейтинг городов для сольных путешествий также вошел Плес — город-музей под открытым небом.

«Город можно обойти за несколько часов, но лучше задержаться подольше. Стоит подняться на Соборную гору, пройтись по Торговой площади, а затем выйти к Калашной улице, напоминающей красивую ярмарку. Плес тот самый малый город, в котором оберегают и коллекционируют традиции русской национальной еды, а визитная карточка местной кухни — копченая рыба», — рассказали эксперты.

Проживание обойдется от 3000 рублей за ночь в апартаментах. Несмотря на размер города, в Плесе достаточно много дорогостоящих заведений авторской кухни, поэтому на питание можно выделить примерно 2500–3000 рублей в день, а на развлечения и сувениры — до 1500 рублей. В среднем день в Плесе стоит около 6000 рублей.

До этого россияне ответили, куда мечтают поехать в кинопутешествие.