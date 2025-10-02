Российские туристы захотели быть поближе к богу

У российских туристов – всплеск моды на монастыри. С удовольствием отправляются в экскурсии по святым местам, записываются в трудники, чтобы неделю, две, три, а кто-то и гораздо больше пожить в обители, соблюдая монастырский устав и православные каноны.

В Валаамском монастыре летом настоящий ажиотаж. По словам карельских туроператоров, билеты на «Метеоры», которые регулярно ходят на Валаам из Сортавалы, выкупаются еще весной:

«Поток туристов огромный, зарабатывают не только паломническая служба монастыря и близкие к ней туроператоры, но и мелкие частники – они обеспечивают подвоз на остров туристов на катерах и даже устраивают некое подобие экскурсий».

Официальные экскурсоводы, аккредитованные при монастыре, подтверждают – посещать Валаам стали больше:

«Причем есть ощущение, что чаще стали приезжать в качестве трудников – пожить неделю или две, поработать».

За это – бесплатное проживание и питание. Но нужно соблюдать монастырский устав, посещать богослужения, никакого табака, алкоголя или, упаси господи, гаджетов.

Принимают трудников практически все обители. Условия примерно такие же, как на Валааме, но с небольшими отличиями Например, в Свято-Преображенском Соловецком монастыре правила жестче. Принимают трудников здесь только на летний период – с 1 июня до 30 сентября, максимум на 3 месяца. Есть двухнедельный испытательный срок. В качестве дополнительного бонуса – бесплатные паломнические экскурсии по святым местам монастыря по выходным (обычным туристам они обходятся в 1–2 тыс. руб.).

В некоторых регионах монастыринг если и не драйвер внутреннего туризма, то направление очень заметное. Например, в небольшой по площади Псковской области около 10 монастырей, практически все они включены в экскурсионные программы туроператоров.

«Программы, связанные с посещением Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и других обителей и храмов сейчас стали очень разнообразными, в них присутствуют различные квесты, квизы. Все это пользуется спросом, в том числе и среди молодежи», – рассказала TourDom.ru руководитель турператорской компании «Славянский тур» Изабелла Коваль.

Бывает, что любители поездок по монастырям не прибегают к помощи туроператоров. Самостоятельно организуются и отправляются в тур по ближайшим храмам и обителям. Так можно прилично сэкономить. Например, в Московской области цена вопроса – около 2 тыс. руб.

«Только на бензин», – признался один из организаторов поездок по храмам и монастырям Золотого кольца.

