Как изменились предпочтения туристов в возрасте

Почти каждый четвертый турист, путешествующий по России, — старше 55 лет и предпочитает культуру и оздоровление. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики СберАналитика, Работа.ру и СберМаркетинг.

«В первом полугодии 2025 года россияне этого возраста совершили 18,5 млн турпоездок. Таковы результаты исследования потребительских предпочтений туристов серебряного возраста. Как показало исследование, туристов этой возрастной категории больше всего интересуют регионы с богатым культурным наследием и развитой оздоровительной инфраструктурой. В тройку лидеров по доле таких туристов вошли Ленинградская и Московская области и Ставропольский край», — рассказали эксперты.

Они также добавили, что туристы старше 55 лет предпочитают культуру и оздоровление.

По данным их исследований, траты туристов старшего возраста отличаются от расходов более молодых групп.

«Они чаще покупают в продовольственных и непродовольственных магазинах и аптеках и вдвое меньше среднего тратят на развлечения. При этом их средние дневные траты за полгода выросли на 10,3%. Они более равномерно путешествуют в течение года — чаще выбирают для поездок весенние и осенние месяцы. Старшая аудитория охотнее приобретает готовые турпакеты и предпочитает путешествовать семейными парами», — отметили специалисты.

По данным исследования Работа.ру, путешественники старше 55 лет обычно отдыхают раз в год.