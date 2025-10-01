Как изменились предпочтения туристов в возрасте

Россияне старше 55 лет стали чаще предпочитать культуру и оздоровление
Почти каждый четвертый турист, путешествующий по России, — старше 55 лет и предпочитает культуру и оздоровление. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики СберАналитика, Работа.ру и СберМаркетинг.
«В первом полугодии 2025 года россияне этого возраста совершили 18,5 млн турпоездок. Таковы результаты исследования потребительских предпочтений туристов серебряного возраста. Как показало исследование, туристов этой возрастной категории больше всего интересуют регионы с богатым культурным наследием и развитой оздоровительной инфраструктурой. В тройку лидеров по доле таких туристов вошли Ленинградская и Московская области и Ставропольский край», — рассказали эксперты.
По данным их исследований, траты туристов старшего возраста отличаются от расходов более молодых групп.
«Они чаще покупают в продовольственных и непродовольственных магазинах и аптеках и вдвое меньше среднего тратят на развлечения. При этом их средние дневные траты за полгода выросли на 10,3%. Они более равномерно путешествуют в течение года — чаще выбирают для поездок весенние и осенние месяцы. Старшая аудитория охотнее приобретает готовые турпакеты и предпочитает путешествовать семейными парами», — отметили специалисты.
По данным исследования Работа.ру, путешественники старше 55 лет обычно отдыхают раз в год.
«Только треть участников опроса отдыхают два или три раза в год. При этом 19% респондентов оформляют отпуск четыре и более раз в год, а 3% туристов серебряного возраста в отпуск практически не ходят. Эксперты СберМаркетинга подтверждают, что для россиян 50–75 лет путешествия — одна из важнейших "зон комфорта" наряду с поездками на дачу и за город, хобби, активностями на природе и в социуме. Поездки по стране помогают им снизить стресс и зарядиться энергией», — заключили они.