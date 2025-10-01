В Нижнем Новгороде составили топ‑3 региона в ПФО с самым высоким туристическим потоком к 2025 году. В них вошли Татарстан, Башкирия и Нижегородская область, об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье». На площадке «КУПНО.СТАРТ» выступил заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и объявил Республики Татарстан, Башкортостан и Нижегородская область лидерами по турпотоку. По полученным данным, общий поток туристов во все регионы округа за последние несколько лет вырос до 20 млн. человек. Так, Татарстан все чаще посещают иногородние жители, сейчас число гостей республики стабильно держится на отметке в 4,5 млн человек. Спикер поясняет, что такие цифры возникают из-за развитой инфраструктуры в Приволжском федеральном округе, ведь она включает в себя инновации цифровизации. Например, использование виртуальных туров, 3D реконструкцией, гидов и даже умных гостиниц. Также отмечается, что около 2 – 3 млн человек едут за событийным туризмом, который достаточно распространен в Башкирии. Там продвигают приключенческий, лечебно-оздоровительный и экологический туризм, а в Нижегородской области — культурно-познавательный. «Событийный туризм Нижегородской области, наверное, отличается от всех других регионов своей насыщенностью. Мне кажется, так активно продвигать себя в области событийного туризма пока не может ни один регион», — поделился Олег Машковцев. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Нижегородская область и Республика Абхазия будут сотрудничать в сфере туризма.