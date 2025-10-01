Пострадавшие клиенты краснодарского турагентства еще надеются получить деньги

Клиенты краснодарского турагентства «Открытый мир», оставшиеся без оплаченных туров, готовят коллективные обращения в полицию, прокуратуру и другие ведомства. Многие из них полностью или частично оплатили свои путевки, но затем получили от компании уведомления об отмене поездок «из-за финансовых трудностей».

В двух чатах пострадавших по состоянию на 12 часов 1 октября собралось в общей сложности 50 человек (ранее АТОР оценивал количество имеющих претензии в тысячу). Некоторым туристам удалось добиться частичного возврата, однако полученные суммы несоизмеримы с уплаченными.

Часть пострадавших пока ожидает исполнения агентством своих обещаний. Одна из туристок забронировала номера в отеле «Адлеркурорт» для 7 человек на общую сумму 305 тыс. руб. Сообщение об отмене отдыха пришло ей на WhatsApp за месяц до заселения.

«Сейчас мы в подвешенном состоянии: написали заявление в “Открытый мир”, обещают перечислить деньги до 4 октября, – рассказала она редакции TourDom.ru. – Если не вернут, обратимся в полицию».

Другие уже подали заявления или собираются это сделать.

«Мои родители забронировали пансионат в Беларуси за 250 тыс. руб. Деньги не вернули, агентство не выходит на связь, на звонки не отвечает. Пишем во все инстанции», – поделился турист. «Была проездом в Краснодаре, подала заявление в управление полиции, – написала одна из пострадавших. – Оказалось, что там уже есть материалы по подобному случаю с суммой ущерба более 500 тыс.».

При этом к правоохранителям обратились пока немногие.

«Знаю о 2–3 туристах, но в ближайшее время мы планируем подать коллективное заявление», – рассказал «ТурДому» организатор чата обманутых клиентов «Открытого мира».

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская рекомендует пострадавшим обращаться в полицию, предпочтительно в один территориальный орган МВД: это увеличит шансы на возбуждение уголовного дела. Эксперт также советует объединить усилия и коллективно написать в Следственный комитет и прокуратуру, для контроля за ходом рассмотрения заявлений. При этом проведение процедуры банкротства турагентства она считает нецелесообразным, так как это потребует больших затрат и не гарантирует выявления имущества для возмещения ущерба.

TourDom.ru писал, что турагентство «Открытый мир», также известное как «Центр онлайн-бронирования», с весны стало нарушать график платежей своим партнерам-туроператорам, а недавно и вовсе перестало платить. По оценкам специалистов, под угрозой отдых 200–300 туристов. Большинство из них бронировали туры и размещение в гостиницах и санаториях России и Беларуси.