Строительство гостиниц в духовной столице Сибири не успевает за ростом турпотока

На конец прошлого года в Тобольске насчитывалось 24 гостиницы и 27 хостелов в общей сложности на 1185 номеров и 5,1 тысячи койко-мест. По данным сервиса онлайн-бронирования, город также предлагал туристам более 120 квартир разной степени комфортности. Цифры, мягко говоря, невелики, учитывая активный рост турпотока в духовную столицу Сибири: с 2018 года по 2024-й он увеличился в 1,6 раза, с 229,5 до 370 тысяч человек - это в три раза больше местного населения. В соответствии с планами развития города, в 2030 году туда могут приехать аж 850 тысяч человек. Куда же им селиться?

© Российская Газета

Конечно, пик турсезона в Тобольске приходится на лето, когда в нем проходят массовые театральные, музыкальные и гастрономические фестивали, собирающие зрителей со всей страны. Гостиницу в эту пору нужно заказывать заранее, но шанс на успех все равно минимальный. Поэтому, например, тюменцы вынуждены планировать такие поездки без ночевки: приехал, посмотрел-повеселился - и сразу домой. Добавим, что в последнее время Тобольск выступает и живой декорацией в съемках российских фильмов, поэтому в какие-то месяцы найти там ночлег невозможно - все занято киногруппами.

Отели на старинных улочках, конечно, строят, но небыстро. Так, после долгого затишья в исторической части на улице Малой Сибирской в 2023 году появился четырехзвездочный объект. Сейчас свою гостиницу на четыре звезды у Аптекарского сада возводит другой гостиничный оператор, а у Базарной площади трудится тюменская компания - там вырастет многофункциональный центр с входом для горожан. Срок сдачи - 2027-й год.

- Малые города, особенно такие, как Тобольск, привлекательны для вложений. В них - нехватка гостиниц, у нас есть бизнес-модель, так почему бы не попробовать объединить усилия? - задается вопросом исполнительный директор компании Алексей Ергалиев.

Проект, объединяющий гостиницу на 120 номеров, фитнес-центр, спа-комплекс, кафе, рестораны и даже музей, займет 11 тысяч квадратных метров. Работу получат 100 местных жителей.

- Спа-комплекс станет работать в формате общественных бань, конференц-залы будут открыты для городских мероприятий, в музейную часть пригласим ремесленников с выставками. Отель должен жить на полную мощь, - добавляет предприниматель.

Окупить вложения планируется за 10 лет, но команда будет стараться выйти на прибыль гораздо раньше.

Инвестор Александр Касьянов тоже выбрал плацдармом для укрепления бизнеса уютный Тобольск. В Аптекарском саду он построит необычный для сибирской глубинки бутик-отель в стиле русского модерна. Проектирование уже началось.

- Объект небольшой, но интересный. Так как разместится в существующем Аптекарском саду, станет отелем с собственным парком, городским к тому же. Подобных примеров в стране немного, - заметил Касьянов.

Мэр Тобольска Петр Вагин согласен: городу, который нацелен на привлечение гостей, нужна качественная инфраструктура.

- В прошлом году мы построили 64 тысячи квадратов жилой недвижимости, выйдя по обеспеченности населения жильем на первое место в регионе. С гостиницами пока не так хорошо, но тему с повестки не снимаем. К тому же радеем именно за компактное развитие Тобольска: необходимо избавляться от депрессивных районов, убирать старые гаражи, реставрировать исторические здания, а не идти в леса за периметром города, как делают в других населенных пунктах. Нам и в самой духовной столице работы хватит, - подчеркнул он.