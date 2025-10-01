На берегу Ириклинского водохранилища появятся шесть современных глэмпингов

Экокомплекс «Ближний край», расположенный в Гайском муниципальном округе, получил федеральную поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» для расширения своей базы отдыха. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

© ProOren

В рамках проекта планируется установка шести дополнительных современных глэмпинг-объектов, что дополнит уже существующие шесть модульных домов. Ожидается, что новые объекты будут введены в эксплуатацию к апрелю 2026 года.

В правительстве отметили, что данный проект не первый на Ириклинском водохранилище, поддержанный национальным проектом. В 2023 году «Ближний край» также получил субсидию на обустройство кафе. Кроме того, комплексное благоустройство проведено в зоне отдыха «Дуняшина заводь», где созданы новые места для отдыха у воды, детские и волейбольные площадки, установлены шезлонги и скамейки, а также появились водные велосипеды и аттракционы.

Ириклинское водохранилище ежегодно привлекает от 50 до 70 тысяч туристов из Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей, а также Казахстана. Новые объекты туристической инфраструктуры позволят увеличить приток гостей в регион.

Уточняется также, что в рамках нацпроекта в 2023-2024 годах в Оренбуржье было реализовано 11 инфраструктурных инициатив на сумму 83 млн рублей, а в 2025 году регион получил еще 71 млн рублей федеральной поддержки на инфраструктурные и событийные проекты. Следующий конкурсный отбор Минэкономразвития РФ по предоставлению субсидий на развитие туристической инфраструктуры будет объявлен в феврале 2026 года.