Названы плюсы для туризма от изменений климата

Изменения в климате, а именно сохранение теплой погоды вплоть до конца сентября, сыграют на руку Приморью в плане развития туризма. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко в ходе «Прямого разговора».

© РИА Новости

«Изменения климата дают нам большие перспективы по открытию туристического сезона. В этом году температура воды в море была 27 градусов, сейчас 20–21 градус в зависимости от района. Гости, которые к нам приезжали на ВЭФ и до форума, были впечатлены нашей погодой, теплым морем, красивыми пейзажами», – сказал губернатор.

Он отметил, что с каждым годом поток туристов в Приморский край растет, и увеличение продолжительности туристического сезона станет определенным новым путем развития.

«Продолжительность туристического сезона даст возможность строить и кемпинги, и гостиницы с удобствами на более продолжительное время, с учетом того, что можно рассчитывать на сезон длиной уже в семь месяцев гарантированно – столько люди могут отдыхать у моря», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Эти климатические изменения отразились и на сроках запуска отопительного сезона в регионе, который был отложен в связи с высокими для данного периода температурами. По словам губернатора Приморского края, подключение отопления должно осуществляться при соблюдении температурного режима в +8 градусов в течение пяти суток.

Напомним, в конце августа несмотря на осеннее похолодание по утрам, море у берегов Приморья удивило аномально высокой температурой.