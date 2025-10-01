Вырос спрос на поездки в Краснодарский край

После продолжительного спада туристический рынок Краснодарского края начинает понемногу восстанавливаться. По данным системы Travelline, доля региона в общем объеме гостиничных бронирований в России за первые три недели сентября достигла 13,07%, что на 2% выше показателей прошлого года.

Особенно заметный рост спроса зафиксирован в Геленджике и Новороссийске, где количество бронирований на период с сентября по декабрь увеличилось на 16%.

Ключевым фактором оживления туристического потока стало возобновление работы аэропорта Краснодара, который начал принимать регулярные рейсы с 17 сентября. Это событие не только стимулировало интерес к самому Краснодару, но и оказало положительное влияние на соседние регионы.

По информации туроператора «Алеан», многие туристы теперь выбирают перелет до Краснодара с последующим трансфером до курортов Черноморского побережья, что в среднем на 15% дешевле прямых авиарейсов.

Открытие авиасообщения дополнительно простимулировало туристический поток в Крым, где количество бронирований размещения в сентябре выросло на 66% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на сохраняющиеся последствия разлива мазута в Керченском проливе, который негативно сказался на летнем сезоне, осенне-зимний период демонстрирует обнадеживающую динамику.

Средняя стоимость размещения в Краснодарском крае составила 5,7 тысячи рублей за ночь, увеличившись на 7% год к году.