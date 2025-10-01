У столичной молодежи становится модным отдых без удобств

Одно из туристических агентств, специализирующихся на онлайн-продажах, анонсировало новинку: туры для перевоспитания зумеров. Поехать в такой тур можно будет только в следующем году, однако свободных мест уже нет - возможна лишь запись в лист ожидания. Что за ажиотажный вид отдыха изобрели туроператоры, кому он точно необходим, а главное, будет ли он него прок - ответы на эти вопросы попытался найти журналист "РГ".

Тем, кто регулярно смотрит телеканал Ю, наверняка знакома передача "Чадо из ада", в которой избалованного наследника баснословно богатых родителей на несколько дней подселяют к многодетной семье, чаще всего проживающей в сельской местности. Работа по дому, уход за младшими детьми, участие в приготовлении пищи и прочий незатейливый труд сельчан быстро сбивают с богатенького подростка спесь, и домой он возвращается с совершенно иными ценностями - во всяком случае, так утверждают авторы передачи. Вот нечто подобное придумали и туроператоры - с той только разницей, что на перевоспитание может отправиться любой зумер в возрасте от 14 до 25 лет, независимо от его материального положения.

Желающим предлагается неделю отдохнуть в деревне Бабенки, расположенной в Троицком округе Москвы, на полном, так сказать, деревенском обеспечении. То есть какой быт ты сможешь обеспечить своими руками - в том и будешь существовать. Стоимость рассчитанного на неделю тура составляет 19,9 тысячи рублей.

Представитель компании, реализующей туры для зумеров, Тимур Гусаров рассказал журналистам, что прежде всего подобный отдых рассматривается как креативная коммуникация, а не средство для воспитания. Да, ежедневный подъем предполагается в шесть утра. Да, программа составлена так, чтобы молодежь как можно меньше вспоминала про гаджеты. Но палками на колку дров и копание грядок никто никого загонять не будет - все исключительно на добровольной основе. "Это наш тестовый продукт. И прежде всего мы хотим понять, какую реакцию он вызывает у аудитории", - отмечает Гусаров. Судя по тому, что все места на первую поездку в Бабенки уже раскуплены, реакция положительная.

"Конечно, за одну неделю добиться каких-то кардинальных перемен в поведении или мировоззрении человека невозможно. Но почувствовать себя в роли взрослого человека, который должен кормить себя самостоятельно, можно вполне. Когда нет интернета, нет доставок еды и родителей, которые приготовят ужин, ты волей-неволей будешь вынужден шевелиться. Поколение зумеров в основной своей массе инертно. Ему не требуются никакие навыки самообслуживания, поскольку все кругом автоматизировано, а обо всем, что непонятно, можно спросить у Яндекса. Но хуже всего, что зумерам не нужно проявлять и лидерских качеств, учиться гибкости в отношениях с окружающими. Зачем, если весь твой комфорт зависит от наличия гаджетов, а работу можно найти и на удаленке? В этом плане неделя коллективного труда с незнакомыми людьми может помочь иначе взглянуть на какие-то вещи", - рассказала "РГ" психолог-психотерапевт Татьяна Храмова.

Тем временем

В столичном регионе можно найти еще один интересный формат отдыха - лагеря со всей привычной советским школьникам пионерской атрибутикой, но только для взрослых. Есть локации, которые работают привычными сменами по две-три недели, а есть такие, куда можно приехать только на выходные. Но покупать путевки в такие лагеря тоже нужно сильно заранее. Их популярность объясняется тем, что жители мегаполисов испытывают сложность с поиском новых эмоций. Среднестатистический москвич к сорока годам уже, как правило, не один раз побывал за границей, прыгнул с парашютом, сходил в аквапарк, послушал концерт на крыше, посетил все возможные фестивали, которые в столице проводятся чуть ли не ежемесячно. Ну чем его еще удивить? Лагерем, где, как в детстве, нужно слушаться вожатых, спать после обеда, а по вечерам носиться по территории в поисках пиратского клада. К тому же взрослым труднее знакомиться, а тут - новые люди, с которыми ты вынужден контактировать не потому, что они твои начальники или подчиненные, а потому, что вам вместе нужно как-то прожить несколько дней - и желательно обыграв соседний отряд. Это быстро сближает.

Вот несколько таких лагерей, расположенных недалеко от Москвы:

"Маяк", Истра. Ориентирован на прокачку навыков публичных выступлений. Между развлечениями вам преподадут несколько уроков актерского мастерства и импровизации."Продленка", Щелково. Мечтали рисовать, танцевать, ваять скульптуры, писать стихи, но не сложилось? Вам точно сюда. В лагере много творческих мастерских, где можно попробовать все, что не удалось в детстве."20-30 CAMP", Новая Москва. Учат командной работе. Каждый отряд получает задание, которое можно выполнить только вместе.