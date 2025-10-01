Туристы не оценили идею бомж-туров за 200 тысяч рублей

В соцсетях высмеяли идею бомж-туров, которые недавно решил организовывать один из предпринимателей в Тюмени. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» назвали идею вторичной и пошутили, что многие могут отправиться в такое путешествие бесплатно.

Накануне стало известно, что в Тюмени туристам предложили пожить в формате маргиналов. За 200 тыс. руб. для желающих обещают организовать трехдневный бомж-тур. Такое погружение предполагает изучение городских мусорок, чтобы обновить гардероб по новому статусу, общение с людьми без определенного места жительства (но их будут играть актеры), отдых на картонке вместо лежака и т. д.

Программа ориентирована на обеспеченных людей, желающих перезагрузиться. По словам организатора, такое путешествие на социальное дно должно помочь туристам осознать, что для счастья не нужно много материальных благ.

На данный момент некоторые чиновники и политики уже проявили интерес к бомж-туру и готовы бронировать себе место под солнцем у теплотрассы.

Впрочем, среднестатистическому гражданину такой тур вряд ли будет интересен, отметили в «Крыше ТурДома». Многие в принципе иронизируют над самой идей:

«Мне кажется, что для такого "аттракциона" вовсе не нужны деньги. А скорее их отсутствие. И все будет намного реалистичнее».

Значительная часть комментаторов и вовсе заметила, что сама идея далеко не новая. Так что на уникальность бомж-тура его организатор претендовать не может. Подобные погружения, например, давно практикуются в Европе и периодически обыгрываются в кино и сериалах.