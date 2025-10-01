«Нашим красавицам нет равных». Турист описал девушек на пляже Зеленоградска

Российский путешественник побывал на пляже курорта Зеленоградск в Калининградской области и описал отдых местных девушек фразой «нашим красавицам нет равных». Впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что россиянки, в отличие от европеек, часто надевают на пляжи купальники со стрингами.

«В Европе такого стесняются — там купальные костюмы у девушек более закрытые», — констатировал он.

Блогер также рассказал, что отдыхающие девушки еще и очень спортивные: они играют в волейбол и пионербол или просто бегают вдоль протяженной береговой линии.

Еще одно наблюдение путешественника — на пляжах российского курорта можно встретить так называемых «братков» — здоровых лысых мужчин, часто с большими животами и татуировками.

«А рядом с ними обычно какие-нибудь стройные фифы — то ли жены, то ли просто подруги, то ли вообще их секретари. Так вот, таких персонажей на пляже в Зеленоградске с избытком», — удивился блогер.

