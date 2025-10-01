Цены в России шокировали туриста из Китая

Россия и Китай договорились о введении безвизового режима для граждан из обеих стран. На этом фоне среди китайских туристов резко возрос интерес к посещению РФ. Как отметили журналисты из Поднебесной, в то же время активно делятся впечатлениями путешественники, которым уже довелось там побывать. В частности, рассказывают о ценах в российских магазинах.

«Я только что вернулся из России, и меня начали спрашивать, сколько денег я там потратил. Когда я ответил, мне не поверили», – приводят слова китайского туриста журналисты из КНР.

Представитель Китая поделился своими впечатлениями о ценах в российских магазинах, отметив, что они вызвали у него немалое изумление. Он отметил, что его расходы оказались даже ниже запланированных, однако особенности ценообразования в России вызвали у него ряд вопросов.

Посещение московской кофейни произвело на китайского туриста неизгладимое впечатление. Он заказал кофе и остался доволен качеством напитка. Но когда ему принесли счет, он был поражен: цена оказалась настолько низкой, что он даже переспросил. Чуть больше 100 рублей (примерно 10 юаней) – это очень скромная сумма по китайским меркам.

«Мне принесли большую чашку ароматного кофе с идеальной температурой и нежной пенкой. Это была самая выгодная кофейная сделка в моей жизни», – рассказал путешественник.

На этом сюрпризы не закончились. После кофейни китаец решил заглянуть в ближайший продуктовый магазин, чтобы купить воды. К его удивлению, цена на воду оказалась довольно высокой по сравнению со стоимостью выпитого им кофе. За маленькую бутылку просили около 350 рублей, что показалось туристу из Китая весьма необычным, пишет АБН24.