Прибайкальский национальный парк продолжает делать успехи

Летний туристический сезон 2025 года подтвердил растущую международную популярность природных достопримечательностей байкальского региона. По информации, предоставленной Росзаповедцентром Минприроды, Прибайкальский национальный парк за три летних месяца посетили свыше 100 тысяч человек из 73 государств. Количество зарубежных гостей демонстрирует позитивную динамику — 6199 иностранных туристов против 6128 человек за аналогичный период прошлого года.

Географический анализ посещаемости выявил устойчивый интерес со стороны азиатских стран. Бесспорным лидером стал Китай, обеспечивший 3078 посетителей. В числе наиболее активных также оказались Южная Корея (418 путешественников), Монголия (376), Казахстан (323) и Германия (258).

Примечательно наличие гостей из экзотических и географически удаленных стран, включая Новую Зеландию, Австралию, Чили и карибское государство Сент-Китс и Невис, что свидетельствует о всемирной известности байкальских ландшафтов.

Среди туристических маршрутов безоговорочное первенство удерживает направление "Север острова Ольхон", привлекшее внимание 44 тысяч человек. Этот путь предлагает знакомство с уникальными природными объектами — заливом Баян-Шунген, мысом Три брата и кульминационной точкой маршрута — мысом Хобой с его впечатляющими скальными образованиями.

Вторую позицию рейтинга заняла Большая Байкальская тропа протяженностью 50 километров, которую за сезон преодолели 11 тысяч путешественников.

Замыкает тройку популярных направлений "Юг острова Ольхон", позволивший 8 тысячам гостей познакомиться с природными памятниками южной части острова.