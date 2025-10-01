Фанаты Турции отказались доить коров

Многие бывалые туристы, как показали результаты опросов в телеграм-канале «Крыша ТурДома», к сельскому туризму относятся скептически, хотя природу любят и ценят.

41% из более 2 тыс. участников голосования на вопрос «Вы хотели бы провести выходные на ферме как турист?» ответили отрицательно. Еще 20% выбрали вариант «Зачем, ведь есть дача». Чуть больше 20% считают такой отдых интересным, а еще 10% возможно, отправились бы на ферму, но только если это будет выгодно по цене.

Также мы поинтересовались, что главное в сельском туризме. В опросе можно было выбрать несколько позиций. Большинство проголосовавших отметили красивую природу и комфортное проживание (соответственно 49% и 44%).

«Спасение от городской суеты. Чтобы кузнечики, сверчки, цикады, лес, речка рядом, утреннее солнышко в окошко, петухи – умиротворение и спокойствие и размеренная жизнь, не утекающая, а проживаемая», – объяснила свой выбор подписчица.

В 2 раза отстали по популярности варианты «Возможность побыть в одиночестве или в кругу близких» и «Домашняя пища» (23 и 21%). И совсем уж мало подписчиков – 3% – привлекают дойка коров, стрижка овец, прополка грядок и прочие работы по хозяйству.

Конечно же, это мини-исследование не отражает картинку предпочтений российских туристов в целом – ведь в телеграм-канале собралась определенная аудитория (значительную ее часть составляют представители турбизнеса, а также искушенные туристы, активно путешествующие по миру. – Ред.). Тем не менее некоторые выводы можно сделать: фермерский отдых далеко от мейнстрима, с поездками в Анапу, Турцию, Египет, экскурсиями по Санкт-Петербургу это не сравнить. Чаще всего туристам хочется экзотики, теплого моря, а для наслаждения природой у многих существует дача.

«Есть 3 дачи, куда могу поехать. Плюс арендуем дома, если хочется что-то отдельное», – поделилась одна из участниц опроса.

При этом нельзя сказать, что сельский туризм совсем уж редкость. Просто его развитие носит не массовый, а локальный характер. Как и в Италии, Испании, других странах Европы, точками притяжения становятся фермерские хозяйства, где есть фишка, особый региональный продукт, ради которого в это место и приезжают.

«Например, пасеки на Алтае и в Башкирии, плодово-ягодные сады в Волгоградской и Астраханской областях или винодельни на Кубани и в Крыму. Простора для идей у нас в стране хватает», – привел примеры подписчик «Крыши ТурДома».

В Калининградской области, например, уже несколько лет развивается кластер сельского туризма, возникший вокруг сыроварни «Тильзит-Рагнит» на берегу Немана. Вначале предприниматели возродили производство сыра сорта тильзитер, затем построили кафе и гостевой дом – начали принимать туристов. Также на слуху проекты в Краснодарском крае, связанные с виноделием.

Принимать гостей и одновременно заниматься сельскохозяйственной деятельностью непросто, поэтому успешных проектов мало.

«Для этого, например, нужны люди, которых сейчас не хватает во всех сферах, а в сельской местности особенно», – рассказала TourDom.ru владелица гостевого дома «Греза хутор» в Калининградской области Виктория Корнева

Руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян, не понаслышке знакомый с бизнесом на селе – в Тульской области у него 30 гектаров земли, где бизнесмен занимается овцеводством, выращивает овощи, считает, что развитие этого направления тормозит высокая стоимость инвестиций и низкая маржинальность.

«Текущая доходность депозитов и такая жуткая ставка кредитования делает развитие скорее каким-то упорством», – отметил Артур Мурадян.

При этом запрос на сельский туризм есть:

«Конечно, жителям крупных городов очень важно своими глазами и своим детям показать, что такое сельское хозяйство, как рождаются барашки, растут огурчики и помидорчики».

Ранее мы написали, что в план сессии Госдумы на октябрь внесено рассмотрение законопроекта, который упрощает перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, применимую для сельского туризма.