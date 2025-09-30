В Дагестане в 2027 году может появиться туристическо-патриотический центр

В Табасаранском районе Дагестана в 2027 году может появиться туристическо-патриотический центр «Табасаран». А в следующем году в районе пройдет республиканский фестиваль ковра, в котором примут участие в том числе гости из-за рубежа.

«Мы презентовали главе Республики Дагестан Сергею Меликову и руководству Росмолодежи Григорию Гурову проект, чтобы на базе детского лагеря, который существовал в советское время, сделать туристическо-патриотический центр „Табасаран“, в котором будут проходить мероприятия республиканского и всероссийского формата», — заявил глава Табасаранского района Дагестана Магомед Курбанов, его слова приводит ТАСС.

На территории лагеря есть необходимая инфраструктура, включая жилые корпуса и спортивная площадка. Также планируется создать глэмпинг-зону, большой шатер для проведения форумов и кластер для начальной военной подготовки и патриотического воспитания.

Курбанов отметил, что центр будет и туристическим, поскольку самая туристическая локация после Дербента — это как раз Табасаранский район. «Получили поддержку руководства республики и Росмолодежи, им понравилась эта идея. <> Если все будет хорошо, то в 2027 году запустим», — добавил он.

Кроме того, по словам Курбанова, в Табасаранском районе весной следующего года впервые пройдет республиканский фестиваль ковра, на который пригласят гостей из Индии, Китая и Пакистана.