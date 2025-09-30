В Крыму автотуристы вынуждены пересаживаться на общественный транспорт

Топливный кризис в Крыму негативно отразился на отдыхе туристов, отправившихся на полуостров в бархатный сезон. Невозможность заправиться для путешественников-автомобилистов стала полной неожиданностью: «Эти перебои с бензином весь отпуск испортили», – говорят одни. «Заправиться невозможно», – вторят им другие отдыхающие.

Многие в целях экономии попытались пересесть на общественный транспорт:

«Из Гурзуфа есть какой-то трансфер до Алупки и обратно? Хотим посмотреть Воронцовский дворец. Свое топливо решили не тратить, чтобы после отпуска домой вернуться».

Но и этот вариант оказался не таким простым: до многих достопримечательностей можно добраться только из ближайших населенных пунктов. Например, до Ласточкиного гнезда или того же Воронцовского дворца автобусы ходят только из Ялты, и всем, кто отдыхает на участке побережья от Отрадного до Алушты, приходится добираться с пересадками.

Между тем власти заявляют, что проблемы с топливом решаются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике ввели ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Кроме того, смогли договориться с основными сетями о фиксированной стоимости топлива на ближайшие 30 дней.

Но «замороженные» цены ни туристов, ни крымчан не устраивают: «Последний раз 2 дня назад заправлялись: 95-й по 74 руб. за литр был, а теперь им разрешили официально поднять еще на 2 руб. За неделю до этого он был 68 руб. В чем стабилизация цены заключается?» «Сегодня заправился АИ-95+ по 98 руб.», – сообщают автомобилисты.

Подорожало и другое топливо: «Дизель за неделю на 6 руб. поднялся, хотя с ним проблем не было».

В Севастополе водители заявляют, что стоимость бензина в городе даже выше, чем в Крыму:

«Сеть заправок одна, а разница в цене около 10 руб.».

Губернатор Михаил Развожаев заверил, что ситуацией с бензином продолжают заниматься в ручном режиме. «Рассчитываем, что в ближайшие дни сможем вернуть отпуск АИ-95 на ТЭС без ограничений. Ожидаем, что ситуация с АИ-92 стабилизируется в течение недели при условии, что возобновится отгрузка топлива с нефтеперерабатывающих заводов».

Тем временем туристы продолжают везти на полуостров собственное топливо:

«28 сентября проезжали через Крымский мост с 20-литровой пластиковой канистрой, полной бензина. На контроле проблем не было – все осмотрели и сказали: правильно, что взяли».

Ранее TourDom.ru писал, что из-за проблем с бензином в Крыму туристы не могут вернуться домой.