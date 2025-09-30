Глава Карачаево-Черкесии: ежегодно курорты региона посещают более двух миллионов человек

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в соцсетях поздравил работников туриндустрии, гостей и жителей республики со Всемирным днём туризма. Он отметил, что ежегодно курорты региона посещают более двух миллионов человек.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем обращении в социальных сетях, приуроченном к Всемирному дню туризма, подчеркнул, что республика уверенно входит в число ведущих туристиских регионов России. Ежегодно ее курорты выбирают более двух миллионов гостей.

«Наша важнейшая задача — чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и безопасно. Мы непрерывно работаем над созданием современных условий для самого разного отдыха», — отметил руководитель региона.

Темрезов добавил, что развитие туристической отрасли ведется с одновременным сохранением уникальной природы Карачаево-Черкесии. В заключение он поблагодарил всех работников сферы туризма за их труд и гостеприимство, а гостям пожелал ярких впечатлений от посещения республики.

