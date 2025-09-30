Путеводитель по Вологде: что посмотреть туристу, маршруты и цены

Вологда - культурная столица Русского Севера, город с богатой историей и уникальной культурой. Город впервые упоминается в летописях в 1147 г. В период правления Ивана IV Грозного Вологда стала одним из важнейших центров во внешней торговле России с Англией и Голландией по Северодвинскому пути. А первым русским послом в Англии стал вологжанин Осип Непея.

Содержание:

История и особенности Вологды

Расцвет Вологды пришелся на конец XVII в. Тогда по численности населения она уступала лишь Москве и Ярославлю. С основанием Санкт-Петербурга Вологда утратила свое значение, как важный центр торговли, и превратилась в провинциальный город.

В XIX в. Вологда стала центром маслодельной промышленности, а вологодское масло стало известным брендом. Другой бренд региона - знаменитое вологодское кружево. В 1930-е гг. в городе были построены многочисленные заводы.

Сейчас Вологда - старинный город с многочисленными памятниками архитектуры и крупный промышленный центр. А знаменитая песня "Вологда" в исполнении белорусского ВИА "Песняры" с советских времен считается неофициальным гимном города.

Главные достопримечательности Вологды

Вологодский кремль

Вологодским кремлем сейчас называют комплекс Архиерейского двора XVII в., так как стены и башни самого кремля были разобраны в начале XIX в. Софийский собор, возведенный в 1568-1570 гг. по распоряжению Ивана Грозного - древнейшее сохранившееся сооружение города. Храм был построен по образцу Успенского собора Московского кремля. Собор несколько раз подвергался разрушительным пожарам, но его восстанавливали. До наших дней сохранился иконостас середины XVIII в.

Воскресенский собор был построен в 1772-1776 гг. в стиле барокко. Двухэтажное здание венчает большой купол с овальными окнами и люкарнами. С 1847 г. по 1928 г. в этом соборе находилась икона Троицы "Зырянская" XIV в. Эта икона уникальна благодаря надписям на коми-зырянском языке, сделанными древнепермским письмом. Сейчас она выставляется в Вологодском музее-заповеднике.

Спасо-Прилуцкий монастырь

Монастырь был основан в 1371 г. учеником Сергия Радонежского Димитрием Прилуцким. В монастыре бывали великий князь Иван III, его сын Василий III и внук Иван IV Грозный.

Пятиглавый Спасский собор был построен в 1537-1542 гг. Колокольня была построена между 1644 и 1656 гг. Позднее ее шатровое завершение было заменено шпилем. Надвратная церковь Вознесения над главным въездом в обитель относится к редкому типу двустолпных храмов. Она сильно пострадала из-за пожаров и многократно перестраивалась. Все церкви монастыря венчают шлемовидные главы.

Монастырь сильно пострадал и был разграблен в годы Смуты. Во время Отечественной войны 1812 г. сюда были эвакуированы драгоценности из крупнейших московских монастырей. Здесь они хранились до освобождения Москвы.

Из закрытого Александро-Куштского монастыря в Спасо-Прилуцкий монастырь была перевезена деревянная шатровая Успенская церковь первой четверти XVI в. Она считается древнейшей сохранившейся деревянной шатровой церковью.

Из иконостаса Спасского собора монастыря происходит почитаемая икона Димитрия Прилуцкого работы Дионисия (ок. 1503 г.). Сейчас она находится в экспозиции Вологодского государственного музея-заповедника.

Церковь Иоанна Златоуста

Церковь была построена в 1664 г. Пятиглавый четверик с шатровой колокольней прямо над церковью - редкое для Вологды архитектурное решение.

Церковь Варлаама Хутынского

Была возведена в 1780 г. на средства купца Узденникова. Это здание в стиле раннего классицизма примечательно необычной колокольней - сквозной четверик завершается тонким шпилем на постаменте.

Архитектура на Набережной 6-й армии

Одна из наиболее интересных построек - Сретенская церковь, возведенная в 1731-1735 гг. в стилях русского барокко и русского узорочья. Особенность церкви - богатый декор наличников.

Церковь Иоанна Златоуста 1664 г. и Церковь Димитрия Прилуцкого 1651 г. также заслуживают внимания.

В архитектуре существует такое понятие как "дом вологодского типа". Их отличительная черта - балкон-лоджия на углу здания над крыльцом, а также раздельные входы на первый и второй этажи.

Памятники и скверы

Памятник 800-летию Вологды расположен в самом центре города, на Ленивой площадке. Когда-то здесь находился Ленивый торг - так раньше называли рынок "с колес", когда крестьяне продавали свой товар прямо на телегах.

Обелиск из северного гранита установили в 1959 г. На барельефах изображены ключевые события из жизни города. Вокруг памятника высажены дубы, которые посадили космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев.

Рядом расположен Кремлевский сад - парк культуры и отдыха.

Музеи Вологды: куда сходить туристу

Музей кружева

Музей кружева, открытый в 2010 г., находится в историческом центре Вологды. Экспозиция музея посвящена традиционному художественному промыслу Вологодчины - кружевоплетению. В музее также проходят занятия по кружевоплетению.

Музей "Мир забытых вещей"

Музей был открыт в 1991 г. Экспозиция рассказывает о быте горожан в дореволюционную эпоху, а также об истории вологодского портрета - портретов из дворянских усадеб Вологодской губернии.

В доме восстановлены интерьеры XIX - начала XX в.

Музей "Вологодская ссылка"

Экспозиция размещена в доме, где в 1911-1912 гг. отбывал ссылку Иосиф Сталин. Вологда была одним из мест политической ссылки в дореволюционной России. Сюда часто ссылали оппозиционно настроенную интеллигенцию.

Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Еще в 1923 г. несколько музеев города объединили в "Вологодский государственный объединенный музей". Сейчас музей состоит из комплекса памятников бывшего Вологодского кремля (здания Архиерейского двора и Софийский собор), а также дома-музея Петра I, музея "Мир забытых вещей", Музея кружева и других зданий.

"Музей детства"

Фактически, "Музей детства" - частная коллекция семьи Метелкиных. Здесь представлено множество игрушек советского периода. Особое внимание уделено истории игрушечного производства в Вологде.

Художественная галерея

Вологодская областная картинная галерея (ВОКГ) была основана в 1952 г. Центральный выставочный зал находился в здании Воскресенского собора. Здесь экспонировались предметы древнерусского искусства, русского искусства XVIII - начала XX вв. В Шаламовском доме располагалась коллекция западноевропейского искусства.

В конце 2022 г. на улице Мира, 34 открылось новое здание Вологодской областной картинной галереи.

Музей маслоделия и молочных традиций

Уникальный музей посвящен традициям вологодского маслоделия. В экспозиции представлены различные экспонаты, отражающие процесс изготовления масла.

В музее проводятся мастер-классы по традиционным технологиям производства масла.

Туристические маршруты по Вологде

Маршрут "Вологда за один день"

Можно посетить Вологодский кремль (комплекс Архиерейского двора XVII в.), самые интересные музеи, а затем прогуляться по набережным.

Пешие маршруты на два-три дня

За несколько дней можно осмотреть основные достопримечательности Вологды: комплекс Архиерейского двора XVII в. с Софийским и Воскресенским соборами, Спасо-Прилуцкий монастырь, церкви Иоанна Златоуста и Варлаама Хутынского, музеи Вологодского музея-заповедника.

Тематические экскурсии

Самые необычные экспонаты представлены в Музее кружева и музеях "Мир забытых вещей" и "Вологодская ссылка".

Вологда и ее окрестности

Ферапонтов монастырь

Ферапонтов Белозерский монастырь был основан в 1398 г. преподобным Ферапонтом Белозерским. Долгие годы обитель была важнейшим культурным центром. Монастырь часто посещали великий князь Василий III и его сын Иван Грозный.

Собор Рождества Богородицы, построенный в 1490 г., знаменит уникальными фресками. Автор росписей - знаменитый мастер Дионисий с сыновьями. На северной стене есть надпись, где указано, что роспись велась с 6 августа по 8 сентября 1502 г. Это - единственная сохранившаяся роспись выдающегося иконописца.

Монастырский комплекс входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кирилло-Белозерский монастырь

Основанный в 1397 г. Кириллом Белозерским, в XV-XVII веках монастырь стал одним из крупнейших и богатейших монастырей в России, духовным центром Русского Севера. Обитель долгое время была одним из важнейших книжных центров России - монастырская библиотека насчитывала множество рукописных и печатных книг.

Как и другие северные монастыри, Кирилло-Белозерский монастырь часто служил местом заточения для представителей светской и церковной знати.

В 1918 г. монастырь был упразднен и разграблен. А многие произведения искусства были вывезены в музеи Москвы и Ленинграда. В 1924 г. на базе разоренного монастыря был открыт Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Сейчас музей занимает большую часть Кирилло-Белозерского монастыря. В Успенском соборе сохранился уникальный иконостас 1497 г.

Белозерск - древний русский город

Первые упоминания о городе в "Повести временных лет" относятся к 862 г. По преданию, сюда на княжение пришел варяг Синеус, брат Рюрика. В средние века через город проходили важные торговые маршруты. В 1480 г. во время нашествия на Москву хана Ахмата на Белоозере укрывалась жена великого князя московского Софья Палеолог вместе с детьми и княжеской казной.

От башен Кремля ничего не осталось, но земляной вал по-прежнему впечатляет. В городе сохранился монументальный Спасо-Преображенский собор XVII в. Другие интересные памятники - собор Успения Богородицы середины XVI в. и церковь Всемилостивого Спаса 1723 г.

Тотьма, церкви в стиле "тотемского барокко"

В городе Тотьма, основанном в 1137 г., сохранились уникальные церкви в стиле "тотемского барокко", разновидности северного барокко. Церковь Входа Господня в Иерусалим (Входоиерусалимская церковь) была построена в 1774 - 1791 гг. на средства купцов Григория и Петра Пановых.

Церковь Рождества Христова и Церковь Троицы в Зеленской слободе также возведены во второй половине XVIII в. Фасады церквей украшают десятки картушей, рельефных орнаментов, встроенных в кладку стен. Существует мнение, что эти величественные храмы с витиеватыми орнаментами напоминают морские корабли.

Во второй половине XVIII в. тотемские купцы снарядили множество экспедиций на восток - в Сибирь, на Дальний Восток и к берегам Америки. Выходцы из Тотьмы основали Форт Росс - первое русское поселение в далекой Калифорнии.

Великий Устюг, родина Деда Мороза

Этот старинный город был основан в конце XII в. Благодаря удачному географическому положению на перекрестке торговых путей несколько веков Устюг был богатым купеческим городом. Но в XVIII в. торговые пути изменились, и город постепенно пришел в упадок.

В городе установлен памятник прославленному жителю Великого Устюга Ерофею Хабарову, знаменитому путешественнику, который присоединил к России новые земли по реке Амур в XVII в.

Соборное дворище - уникальный храмовый комплекс берегу реки Сухоны. Здесь расположены Успенский и Прокопьевский соборы, Собор Иоанна Праведного, Архиерейский дом и другие постройки.

Практическая информация для туриста

Как добраться до Вологды

Из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов до Вологды можно добраться на поезде.

С некоторыми соседними городами у Вологды есть автобусное сообщение.

На автомобиле из Москвы до Вологды можно доехать за 6-7 часов (протяженность трассы Москва - Вологда по дороге 460 км).

Сувениры: кружево, масло, береста, изделия народных промыслов

Сливочное масло - главный гастрономический бренд Вологды. Кружевные сувениры, еще один известный бренд региона, есть во всех крупных сувенирных магазинах города. В качестве сувениров туристы также часто приобретают льняные и берестяные изделия, ювелирные украшения из серебра.

Лучшие места для фото

Набережная Вологды, Спасо-Прилуцкий монастырь, старинные дома в центре - самые фотогеничные локации.

Особенности климата: что взять с собой

Климат Вологды - умеренно континентальный, но отличается неустойчивостью. Зимой нередко наблюдаются оттепели, весной возможны сильные морозы. Зима в городе долгая и умеренно холодная, весна и осень прохладные, лето короткое.

События и фестивали в Вологде

• День Вологды. День города в Вологде отмечается в самом конце июня. На разных площадках в это время проходят празднования, ярмарки и концерты.

• "Осень Русского Севера" в 2025 г. предлагает вологжанам и гостям региона целый спектр культурных и спортивных мероприятий, фестивалей, концертов и мастер-классов.

• Фестиваль "Voices" - один из главных российских региональных фестивалей, который проводится в Вологодской области с 2010 г. В фокусе фестиваля - российское и зарубежное кино.

Часто задаваемые вопросы

Что посмотреть в Вологде за один день?

За один день можно посмотреть Вологодский кремль (комплекс Архиерейского двора XVII в.), Спасо-Прилуцкий монастырь и музеи Вологодского музея-заповедника.

Какие музеи Вологды стоит посетить?

В первую очередь стоит посетить Музей кружева и музей "Мир забытых вещей".

Сколько стоит билет в Музей кружева и Вологодский кремль?

В 2025 г. цена билета в Музей кружева составляет 300 р. для взрослых и 150 р. для студентов и школьников. Цены на билеты на различные экспозиции отличаются - информацию лучше уточнять на сайте музея.

Какие маршруты выбрать туристу без гида?

Без гида можно осмотреть исторический центр города или прогуляться по набережной.

Что привезти из Вологды в качестве сувенира?

Из Вологды можно привезти вологодское масло в подарочной упаковке, кружевные изделия, ювелирные украшения из серебра.

Куда съездить недалеко от Вологды?

Можно посетить Кирилло-Белозерский монастырь, Тотьму, Великий Устюг.

Вологда - это не только музеи и старинные монастыри, но и уникальная атмосфера Русского Севера. Кажется, что здесь время остановилось. Провинциальное очарование древних вологодских городов обязательно запомнится всем, кто посетит эти удивительные места.