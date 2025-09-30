Аэропорт Нижневартовска оценил шутки артиста о местном бизнес-зале

Аэропорт Нижневартовска ответил на шутки комика Гурама Амаряна о цене на вход в местный бизнес-зал и услугах, которые там предоставляются. Администрация отнеслась к ситуации с юмором, но изменять прейскурант не собирается.

© Соцсети

Накануне в соцсетях завирусилось видео от Гурама Амаряна, который вылетал из Нижневартовска после концерта. Артист вместе с командой удивился, что бизнес-зал аэропорта представляет собой небольшую комнату, в которой с трудом могут поместиться 7 человек. Из угощений – кофе, чай и конфеты. При этом цена входа – 7800 руб. с человека.

Директор аэропорта Андрей Хаяркин пояснил, что на комиков никто не обижается. Тем более что получилась бесплатная реклама.

«Такой ажиотаж, по всей России прогремели. Нам всегда приятно, что людям доставляет радость наш бизнес-зал, наш аэропорт. Никакого негатива абсолютно», – рассказал Андрей Хаяркин.

По его словам, сейчас идет полная модернизация, в частности строится новый бизнес-зал. На это требуется финансирование. Тем не менее даже после обновления всей инфраструктуры цены повышать никто не собирается. Впрочем, и снижать тоже.

«У нас все цены по прейскуранту. Пока никаких повышений на этот месяц и следующий не ожидается. Мало ли какие возможны инфляции, но решений по данному вопросу никаких нет», – заключили в администрации.

Отметим, что многие читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» вступились за аэропорт и не оценили юмора Гурама Амаряна. По их словам, такое поведение неприемлемо даже для придании ситуации комичного эффекта.

«Высокая цена и скудный выбор не повод сгребать в сумку все, что возможно, и говорит не в пользу самих сгребающих. Очень странно, что кому-то это может быть смешно», – уточнила одна из подписчиц.

Впрочем, некоторые пользователи не столько обсуждали юмор, сколько сам аэропорт. По их признанию, без пояснений даже сложно понять, что небольшая комнатка – это и есть бизнес-зал. Так что вопросы к воздушной гавани вполне оправданы.