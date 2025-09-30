Названы самые посещаемые заповедники России

Аналитики назвали самые посещаемые заповедники России. Лидером рейтинга стал Сочинский национальный парк, в котором каждый третий турист может побывать бесплатно.

© runews24.ru

Стали известны самые посещаемые заповедники России. Возглавил список Сочинский национальный парк.

За лето его посетили 2,2 млн туристов. При этом для каждого третьего посетителя вход был бесплатным льготам.

По словам руководителя Сочинского нацпарка Сергея Шевелева, популярными местами традиционно стали парк «Дендрарий», природный комплекс «33 водопада», урочище Джегош, Орлиные скалы.

Второе место рейтинга достался Кисловодскому национальному парку, а третье – «Лосиному острову» в Московской области.

Всего с начала года заповедники Росси посетили 16,2 млн туристов.

Напомним, в национальном парке Сочи открылись для туристов два живописных маршрута, к которым можно добраться на машине.