Туроператоры конкурируют за сотрудничество с продавцами квартир и автомобилей

Туроператоры замечают интересную тенденцию: в России появляется все больше турагентов, которых можно назвать новичками в туризме, и тем не менее они едва ли не самые ценные розничные партнеры для поставщиков. Речь о серийных предпринимателях, сумевших собрать пул состоятельной клиентуры, при этом турагентская деятельность лишь одно из направлений, которыми они занимаются.

«Человек – риелтор. Или успешный продавец автомобилей. Он решает – почему бы не предлагать своим денежным клиентам еще и отдых», – приводит примеры Юрий Наумов (TEZ Tour).

Такие бизнесмены, конечно, не разбираются в тонкостях туризма, но зато они профессионалы по части поиска платежеспособных людей. Туроператоры, чувствующие конъюнктуру, стараются привлечь таких партнеров – кто быстрее и качественнее отреагирует на запрос, тот и получит заявки на крупные суммы. Поставщики турпродукта фактически берутся сделать за такого турагента всю его работу, чтобы только не упустить ценный заказ: предложить на выбор разные варианты туров, маршрутов, детально проконсультировать по особенностям бронирования, если турагент прежде не сталкивался с технической стороной вопроса и т. д. – буквально провести «за ручку» по всем этапам работы с клиентом.

Тренд отчасти подтвердили порталу «ТурДом» и в PAC Group:

«Мы видим такую тенденцию, правда пока не фиксируем ее как массовый поток».

Как рассказала руководитель департамента продвижения туроператора Надежда Найдис, турагентов с ценной клиентурой, но недостаточным объемом профессиональных знаний в компании стараются сагитировать пройти бесплатное обучение.

Отметим, нынешняя новая волна прихода на рынок турагентов-«дилетантов» качественно отличается от прошлой, наблюдавшейся в нулевые. Тогда, в период бурного роста выездного туризма, у обеспеченных людей было модно дарить турагентства женам или близким родственникам. Однако такой бизнес рассматривался скорее как развлечение и редко вырастал в сколь-либо успешные проекты.