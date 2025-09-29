В Северной Осетии появится первый учебно-практический центр по туризму

В поселке Садон Северной Осетии появится первый в СКФО учебно-практический центр по туризму. Площадка предназначена для студентов, обучающихся по туристическим специальностям.

«На базе заброшенной школы в Садоне будет создан учебно-практический центр. Этот объект станет настоящей тренировочной базой для будущих профессионалов. Так, студенты кластера "Туризм и гостеприимство" смогут освоить на практике — от приема и размещения гостей до организации гастрономического туризма и экскурсий по ущельям республики», — сообщил директор Владикавказского государственного многоотраслевого техникума Давид Бирагов, его слова приводит ТАСС.

Кроме того, на базе центра учащиеся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» будут отрабатывать навыки проведения поисков в горах и организации спасательных работ, подчеркнул Бирагов.

В здании, где разместится центр, проведут капитальный ремонт. Откроют объект в 2027 году. Здесь появится гостиница для долгосрочного проживания студентов во время практики на 100 мест. Площадку будут использовать и для проведения различных мероприятий республиканского и межрегионального уровней.

Центр станет первым подобным объектом на Северном Кавказе, сообщили в телеграм-канале полпредства президента РФ по СКФО. Он создается в рамках проекта «Профессионалитет», на эти цели из федерального бюджета выделят более 100 миллионов рублей.