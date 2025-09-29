Агрегаторы больше не будут отвечать за некачественные услуги

Онлайн-тревел-агентства (ОТА) наделят правовым статусом и освободят от ответственности за некачественные или неоказанные туристские услуги. Это предусматривает внесенный в Госдуму законопроект о регулировании деятельности турагрегаторов.

В принципе, действующее законодательство и сейчас особо не нагружает онлайн-платформы обязанностями перед туристами. Согласно закону «О защите прав потребителей», любой ресурс, на котором можно получить информацию о товаре или услуге, оформить заказ и оплатить его, отвечает лишь за полноту и достоверность информации о фактическом продавце или исполнителе. И если ему изначально были предоставлены неверные данные, возмещать убытки, причиненные потребителю, он не обязан.

Однако в текущем году руководителя агрегатора «Спутник» Александра Кима признали виновным в гибели 8 человек во время экскурсии по коллектору реки Неглинки. Сам он, как и его адвокаты, неоднократно заявлял, что всего лишь разместил рекламное объявление. На это указывал и Российский союз туриндустрии, выступивший в защиту Кима. Тем не менее суд поддержал версию обвинения, что владелец платформы вступил в сговор с организатором экскурсии «с целью получения прибыли», и отправил Кима в колонию на пять с половиной лет.

В турсфере расценили это как опаснейший прецедент, имеющий разрушающий эффект для рынка. Ведь под угрозой оказались не только агрегаторы, но и туристические компании – они тоже предлагают услуги сторонних поставщиков.

Законодатели сочли, что тянуть больше нельзя: определенное законом «О защите нрав потребителей» понятие владельца агрегатора информации не раскрывает специфику деятельности ОТА как посредников между туристами и поставщиками туристских услуг, а также «не регламентирует порядок формирования и реализации договорных обязательств сторон указанных отношений». А это не только снижает защищенность туристов, но и «не позволяет корректно определить стороны, в отношении которых могут быть применены меры ответственности в случае нарушения прав потребителей», отмечается в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму.

Авторы инициативы предложили считать турагрегатором программу для электронных вычислительных машин или сайт в интернете, предоставляющие информацию о туристских продуктах и услугах, возможность заключить с туроператором и турагентом соответствующий договор и оплатить их услуги по безналичному расчету. И освободить их владельцев (под которым подразумеваются исключительно юридические лица) от ответственности, если тот, кто разместил на платформе информацию, окажет туристу некачественную услугу или вовсе не выполнит свои обязательства. Уточним, что это касается только тех, кто не берет на себя роль туроператоров.

Казалось бы, если законопроект будет принят, владельцы ОТА получат документ, позволяющий избежать повторения истории Александра Кима. Но юристы так не считают.

«Закон не смягчает и не ограничивает ответственность, а только устанавливает правовой статус агрегатора в зависимости от правовой роли в отношениях с заказчиком туристских услуг», – отмечает юрист компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”» Ирина Писанка.