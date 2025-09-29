Каждый второй россиянин провел летний отпуск на даче

В ходе недавнего опроса выяснилось, что более половины россиян (57%) минувшим летом провели отпуск на даче. 70% заявили, что им это нравится, а 30% объяснили свой выбор желанием сэкономить.

Также 77% участников опроса признались, что наличие дачи делает их более счастливыми, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведённый торговой компанией ТСТН.

Ещё 46% респондентов заявили, что с возрастом стали чаще посещать дачу.

Также из опроса следует, что 17% россиян провели отпуск за границей, а 26% — на море в России.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил, что лидером по выездному туризму остаётся Турция, но её догоняет Китай.