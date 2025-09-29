Кубанские винодельни привлекают свыше миллиона туристов ежегодно

В межсезонье популярность винного туризма на Кубани продолжает расти. Местные винодельни развивают инфраструктуру и предлагают гостям программы от коротких дегустаций до недельных маршрутов.

Винодельни Краснодарского края стали центром российского энотуризма и ежегодно принимают более миллиона гостей. Пик посещаемости традиционно смещается на осенние месяцы, когда спадает летняя жара и созревает новый урожай. Национальный туроператор «Алеан» фиксирует устойчивый спрос на тематические путешествия, позволяющие совместить отдых у моря со знакомством с винодельческими традициями.

Недельное погружение в культуру виноделия с проживанием в комфортабельных отелях, полноценным питанием и экскурсионной программой обойдется примерно в 118 тысяч рублей для двух человек. Маршрут включает визиты на десять ключевых предприятий Анапы, Новороссийска, Геленджика и Таманского полуострова. Для тех, кто ограничен во времени, предлагаются сокращенные варианты на три-четыре дня стоимостью от 57,6 тысячи рублей.

Инфраструктура продолжает активно развиваться: в 2025 году в Геленджике откроется масштабный винный город «Белый мыс» с дегустационными залами, исследовательскими лабораториями и концертными площадками.

Крупнейшие локации вроде комплекса «Абрау-Дюрсо», принимающего до 600 тысяч посетителей ежегодно, уже стали точками притяжения сами по себе. Событийная программа, включающая «Черноморскую винную неделю», дополняет постоянные экспозиции и создает многогранный образ кубанского винного туризма.