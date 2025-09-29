РЖД объявили о старте винного тура по югу России. За пять дней участники проедут по ключевым винодельням страны – от Тамани до Геленджика, включая Новороссийск. Стоимость поездки составляет 45 тысяч рублей. В цену включено проживание в купейном вагоне, экскурсии, дегустации вин, сыров и фруктов.

Маршрут начинается в Москве: путешественники отправляются на юг и полностью отключаются от городской суеты и рабочих будней. Тур проходит в формате «поезд + гастрономический маршрут», с остановками на ведущих винодельнях региона. Предусмотрены как дневные экскурсии, так и вечерние дегустации.

Это один из первых поездов подобного формата в России, винный туризм в сочетании с железнодорожной романтикой. Подробнее об этом рассказали в видео на странице @gotravelrussia.