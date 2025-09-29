Названы популярные направления для зимнего туризма на Северо-Западе России

Одним из самых популярных мест для зимнего отдыха на Северо-Западе России традиционно остается Карелия.

Особенно высок спрос на курорты региона в новогодние праздники. Это объясняется тем, что здесь располагается резиденция Деда Мороза и Снегурочки – Талви Укко и Лумикки. Туристам предлагают классические зимние развлечения – катание на собачьих и оленьих упряжках, рассказала представитель туроператора Оксана Булах агентству «ФедералПресс».

Кроме того, туристы могут посетить деревню Киндасово с праздничными мероприятиями, незамерзающие водопады Ахвенкоски и Кивач, а также горный парк «Рускеала» с зимней подсветкой.

Между тем, ранее туроператоры сообщили, что по итогам лета 2025 года одним из самых быстро набирающих популярность направлений у туристов стала Карелия, уступив только Алтаю и Дагестану. Также сообщалось о значительном росте цен на проживание в отелях Карелии летом 2025 года.