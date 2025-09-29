Мультимодальные туристические маршруты по России: как купить единый билет

Путешествовать по России стало значительно проще благодаря развитию мультимодальных маршрутов. Теперь добраться до самых отдалённых курортов можно по одному билету, который объединяет перелёт, переезд на поезде и трансфер на автобусе. Вся логистика уже продумана за вас, а для решения любых вопросов работает круглосуточная поддержка.

Единый билет: как мультимодальные маршруты меняют туризм в России
Развитие мультимодальных маршрутов открывает новые возможности для комфортного путешествия по России. Эта система позволяет добраться до самых живописных и отдалённых уголков страны по единому билету, который объединяет разные виды транспорта — самолёты, поезда и автобусы.

Как сообщает ИА REGNUM, для планирования поездки больше не нужно самостоятельно искать стыковки и покупать отдельные билеты. Всю логистику берёт на себя перевозчик. Туристу достаточно приобрести «единый» билет, доступный в кассах вокзалов, агентствах, на сайте или в приложении РЖД. На случай непредвиденных ситуаций работает круглосуточная горячая линия.

На сегодняшний день в России действует уже более 50 таких маршрутов, а соответствующие соглашения заключили 21 регион. С помощью единого билета можно отправиться на горнолыжные курорты Приэльбрусья, Домбая, Архыза и Шерегеша, на побережье Балтийского моря в Калининградской области или в санатории Белокурихи.

Развитие мультимодальных перевозок решает ключевые транспортные проблемы. Например, в Кемеровской области был запущен регулярный автобусный маршрут от аэропорта Новокузнецка прямо до курорта Шерегеш. С апреля 2025 года аналогичный маршрут работает в Белокурихе, доставляя гостей от аэропорта Горно-Алтайска до санаториев. Удобные трансферы по единому билету также организованы в Калининградской области и Дагестане.

По словам представителей «Единой транспортной дирекции», такие маршруты не только повышают комфорт для туристов, но и способствуют развитию регионов, созданию новых рабочих мест и росту туристического потока.

