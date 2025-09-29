Минэк: Россия и Китай могут ставить до 200 авиарейсов в неделю между странами

К 2030 году Россия намерена увеличить поток китайских туристов в 4 раза. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. В планах сторон – нарастить авиасообщение с КНР до 200 рейсов в неделю.

«Россия предлагает нарастить авиасообщение со стороны Китая до 200 рейсов в неделю из ключевых городов, включая южные, где пока наблюдается низкая частота авиарейсов», – пояснил министр.

Глава Минэкономразвития отметил, что географическая близость и развитие транспортной инфраструктуры создают значительные возможности для реализации совместных проектов. Уже открыты новые направления, такие как Чэнду, Далянь, Циндао, Ухань и остров Санья. Кроме того, в следующем году планируется запуск первой в мире трансграничной канатной дороги между Хайхэ и Благовещенском. Проезд займет всего несколько минут, а пропускная способность составит до 2,5 млн пассажиров в год.

Максим Решетников призвал китайский бизнес активнее инвестировать в российскую туриндустрию. Среди перспективных направлений – «5 морей и озеро Байкал», развитие турмаршрутов по Дальнему Востоку и Сибири, а также интеграция этих предложений в китайские навигационные платформы. Особое внимание уделяется формированию перечня совместных проектов в рамках маршрута «Великий чайный путь».

Российская сторона также готова содействовать расширению сотрудничества с местными туроператорами. В частности, обеспечить подготовку гидов и экскурсоводов, обучение китайских специалистов и адаптацию туристических маршрутов, инфраструктуры и сервиса под потребности гостей из КНР.