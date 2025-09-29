Купальный сезон в Сочи: когда пляжи станут «зимними»

Купальный сезон официально подходит к концу в Сочи. Уже на этой неделе курорт возьмет паузу до следующего года. 1 октября пляжи начнут плановый переход в зимний режим функционирования.

© Кубань-Информ

В мэрии Сочи рассказали, что все 180 морских пляжей, включая 113 муниципальных и общедоступных, продолжают действовать до указанного срока. В текущем сезоне они получили рекордное количество сертификатов качества. 107 территорий прошли федеральную классификацию Минэкономразвития, а 63 пляжа были отмечены международным экологическим символом «Синий флаг». Дополнительно 44 пляжа получили национальные знаки качества «Зеленый» и «Желтый флаг», пишет «Интерфакс».

Однако сезонная трансформация затронет только ряд прибрежных территорий, расположенных вдоль ключевых набережных города. Они будут постепенно переоборудованы для работы в холодный период года. В предыдущем осенне-зимнем сезоне, который длился с ноября по май, в подобном формате успешно работали 33 пляжа.