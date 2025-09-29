Осенний сезон 2025 года открывает для туристов новые перспективы оздоровительного отдыха в российских городах с безупречной экологией. Кисловодск уверенно вошел в тройку лидеров по чистоте атмосферного воздуха. При формировании рейтинга аналитики учитывали показатели многочисленных открытых экологических данных, что обеспечило объективность оценки.

В числе других городов-лидеров оказались Геленджик, Евпатория, Севастополь и знаменитые курорты Кавказских Минеральных Вод.

Глава города Евгений Моисеев прокомментировал достижение, подчеркнув системный характер работы по охране окружающей среды. По словам мэра, чистый воздух в сочетании с благоустроенными общественными пространствами составляет основную ценность для многочисленных гостей курорта.

Ежегодно эту природную жемчужину выбирают для отдыха сотни тысяч туристов, что мотивирует местные власти продолжать экологические инициативы.

Работа по озеленению городских территорий, развитию парковых зон и поддержанию чистоты общественных мест ведется в Кисловодске на постоянной основе. Для курорта принципиально важно сохранять свой главный ресурс – целебный воздух, который наряду с минеральными источниками составляет основное богатство региона.

Эта философия привлекает в город тех, кто ценит возможность дышать чистейшим воздухом в комфортной городской среде.