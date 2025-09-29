В России разработаны семь маршрутов для туристов-мусульман

Минэкономразвития и Центр стратегических разработок (ЦСР) составили семь туристических маршрутов для путешественников-мусульман. В каталог вошли не только Татарстан или Кавказ, где проживает много мусульман, но и Ямал, Хабаровский край и Тверская область. Об этом "Российской газете" рассказали в ЦСР.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Минэкономразвития прорабатывает создание каталога туристических маршрутов для путешественников-мусульман из арабских стран. Он отметил, что поток иностранных туристов в Россию из года в год увеличивается. Для привлечения туристов-мусульман необходимо предоставить все виды сертификатов на халяльную продукцию, подчеркнул вице-премьер.

Как рассказали "РГ" в ЦСР, туристический рынок мусульманского мира насчитывает около 2 млрд человек, а его емкость - 225 млрд долларов.

"Интерес к халяльному туризму в России действительно растет - как со стороны российских граждан, так и со стороны иностранных туристов. Россия активно включается в глобальные рейтинги и инициативы, связанные с халяльным туризмом. Например, по версии Global Muslim Travel Index, страна входит в топ-50 направлений по привлекательности для мусульманских туристов", - говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

К России проявляют интерес туристы из мусульманских государств Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и стран Персидского залива, отмечает депутат. Также он добавил, что растет интерес и со стороны российских туристов: многие граждане, исповедующие ислам, ищут отдых в комфортных для них условиях - наличие халяльного питания, условий для молитвы, соответствия нормам дресс-кода и сервиса.

"Очень много иностранных туристов-мусульман приезжают в крупные города России: Москву и Санкт-Петербург. Их очень интересует, как у нас развита культура. Им нравится наша история, природа. Также популярна Казань, где много мусульман. Частично турпоток идет в республики Северного Кавказа: в Дагестан, в Чечню и другие",- говорит руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

В первую очередь таких туристов, конечно же, волнует организация халяльного питания, рассказывает Абдюханов.

"Туристы должны быть уверены, что еда действительно халяльная и не нарушает их религиозные традиции. С этим вопросом в крупных городах проблем не наблюдается. Есть отели, где есть уже отдельное халяльное меню, которое прошло сертификацию", - отмечает он.

Эксперт также добавил, что в России уже развивается дополнительная инфраструктура, например, на трассе в Казань и в Дагестане можно встретить маленькие молельные дома на остановках, добавляет он.

"Там люди могут остановиться, совершить намаз и продолжить свой путь", - говорит представитель РСТ.

Для развития этого направления ЦСР и Минэкономразвития в рамках национального туристического бренда Discover Russia разработали каталог Time to Travel, в который вошли семь маршрутов по России, ориентированных на интересы путешественников с мусульманским вероисповеданием.

"Анализ показывает, что путешественники из мусульманских стран - будь то государства Персидского залива, Юго-Восточной или Центральной Азии - ценят новые, неизведанные маршруты, персонализированный и эксклюзивный опыт, интересуются природой, историческим наследием, городской культурой и гастрономией, а также любят путешествовать семьями", - рассказали в ЦСР.

Также в центре отметили, что все маршруты учитывают религиозные и культурные особенности, а также предлагают уникальный, персонализированный опыт, сочетая экотуризм, культуру, историю, гастрономию и современные удобства, позволяя путешественникам открывать для себя многогранную Россию.

Семь маршрутов проходит по семи регионам России. Например, в каталог вошли путешествия в Хабаровский край - на знаменитые Шантарские острова, где обещает встречу с китами и знакомство с культурой народов Севера, рассказали в ЦСР.

"Тверская область погружает в "русскую сказку": прогулки по Волге, посещение Императорского дворца, традиционная русская баня и мастер-классы по приготовлению традиционных блюд русской кухни. Кузбасс предлагает уникальный опыт для любителей активного отдыха: снежные склоны для катания на горных лыжах и сноуборде, гонки на собачьих упряжках с веселыми хаски, посещение деревень, хранящих древние традиции, а также встречи с целительными силами местной природы", - рассказал собеседник.

В Республике Марий Эл туристы знакомятся с культурой древнего народа Мари, посещают священные рощи и участвуют в ремесленных мастер-классах.

"Самарская область предлагает прикоснуться к современности: шопингу, гастрономии и современной городской среде, а Ямал - арктическое сафари с возможностью увидеть белого медведя, поплавать в Арктическом океане и прогуляться по тундре, получив сертификат о "покорении Севера". Особое внимание уделено Татарстану, где разработан премиальный семейный маршрут "Объятие природы", объединяющий комфорт, культуру и приключения. Гости могут исследовать исторические и архитектурные памятники Казани, включая Казанский кремль и мечеть Кул-Шариф, погрузиться в атмосферу старинных улочек города, познакомиться с местными ремеслами и традициями", - говорят в Центре стратегических разработок, добавляя, что программа также включает круиз по Волге, отдых на природе, экскурсии по этнографическим и гастрономическим объектам региона и мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

Как отмечают в центре, ключевую роль в проверке соответствию стандартам приема иностранных и в частности мусульманских туристов будет занимать Роскачество, которое разрабатывает методическую базу (рекомендации, чек-листы, инструкции), запускает образовательные программы для персонала, обеспечивает экспертное сопровождение и обратную связь, а также внедряет систему мониторинга качества с использованием "тайных покупателей".

Уже сейчас у Роскачества есть стандарт туруслуг "Муслим френдли" для отелей. Сертификат соответствия могут получить те отели, у которых, например, есть халяльная еда, в номерах должно быть достаточно места для молитвы, также по просьбе гостя там обязаны предоставить Коран и, также по запросу, чистую женскую молитвенную одежду.

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская считает, что Россия обладает значительным, но еще не полностью раскрытым потенциалом для привлечения туристов из исламских стран.

"Интерес к халяль-туризму проявляется с обеих сторон: российские туристы активно путешествуют по направлению к зарубежным курортам, а Россия сама готовится стать более привлекательным направлением для гостей из исламских стран. Интерес к халяль-заведениям, в частности к кафе и ресторанам, у россиян начал расти с 2020 года, а пик поисковых запросов пришелся на 2024 год", - говорит она.

Эксперт считает, что для привлечения большего количества туристов необходимо налаживать безвизовый режим или упрощать визовые процедуры для граждан стран с мусульманским населением. Также необходимо переводить меню, указатели и информационные материалы на арабский и другие языки, добавляет она.

Как отмечает Кривоносов, нужно, чтобы стандарты Роскачества охватывали не только питание, но и размещение, развлечения, транспорт, услуги гидов и переводчиков. Также депутат отметил, что уже виден рост спроса на специалистов в сфере халяльного питания, гостиничного сервиса, сертификации и соответствия стандартам, но необходимо обучение, повышение квалификации таких работников.