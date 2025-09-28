Новая льгота позволит пожилым путешественникам вернуть деньги за поездки

Льгота распространяется на проезд железнодорожным, авиационным и личным транспортом. Особые условия предусмотрены для жителей северных регионов страны.

В России начала действовать новая программа поддержки путешествий для граждан пенсионного возраста. Стало возможно компенсировать расходы на проезд к месту отдыха в пределах страны с максимальным размером возврата до 80 тысяч рублей. Преимущественное право на получение выплаты имеют пенсионеры, чей стаж работы связан с северными территориями и приравненными к ним районами, включая Приморский край и другие регионы.

Программа позволяет вернуть средства, потраченные на билеты в поездах дальнего следования, авиаперелеты или затраты на топливо при использовании личного автомобиля. Интересно, что предусмотрена возможность компенсации и для международных поездок, но только в части маршрута до государственной границы Российской Федерации. Это позволяет пожилым людям планировать различные варианты отдыха без существенных финансовых потерь.

Для оформления компенсации необходимо предоставить подтверждающие документы: проездные билеты или чеки об оплате топлива. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, причем подать его можно через интернет, что значительно упрощает процедуру для людей старшего поколения.

Специалисты отмечают, что такая мера поддержки не только помогает пенсионерам реализовать право на отдых, но и способствует развитию внутреннего туризма в стране.