Эксперты туротрасли ответили, как и где собираются отдыхать россияне этой осенью

«Курорты Крыма и Краснодарского края показывают хорошую загрузку. По сравнению с прошлым годом рост составляет 10–15 %», – отметил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, передает «Московский Комсомолец». Несмотря на подорожание, спрос на южные направления остается высоким. По словам Уманского, популярность регионов обеспечивает развитая инфраструктура: отели «все включено», крытые бассейны, СПА и спортивные объекты, которые позволяют комфортно отдыхать даже после остывания моря. В числе фаворитов у туристов в этом сезоне значатся Геленджик, Сочи, Адлер и Ейск, однако главным рекордсменом по росту бронирований стал Крым. Эксперты фиксируют не только рост цен, но и сдвиг в предпочтениях туристов. Все больше отдыхающих выбирают экскурсионные маршруты. Как уточнил Уманский, осень – традиционное время для путешествий ради впечатлений, и растет интерес к Северному Кавказу, Алтаю и Байкалу. Сентябрь также называют идеальным временем для посещения Камчатки. Параллельно меняется и восприятие санаторного отдыха. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин утверждает, что аудитория оздоровительных туров заметно молодеет. По его данным, все больше гостей в возрасте 30–35 лет отдают предпочтение не длительным двухнедельным путевкам, а коротким интенсивным программам, нацеленным на снятие стресса, релакс и психотерапию. Спрос в этом сегменте за год вырос на 15–20 %, в то время как традиционный санаторный отдых прибавил лишь 8–9 %. «Классическое представление, что санатории – это для пожилых, больше не работает», – сказал он. При этом осень остается периодом сдержанного ценообразования. Как отмечают эксперты, после летнего пика, пришедшегося на 5–25 августа, цены начали планомерно снижаться. По оценке Сергея Ромашкина, к 5–10 сентября стоимость проживания опускается на 10–12 %, к концу месяца – на 20–25 %, а в октябре снижение может достигать 30–35 %. Однако ниже этой отметки отельеры, как правило, не опускаются, так как часть объектов готовится к зимнему сезону. Для тех, кто рассматривает зарубежные направления, также есть выгодные варианты. Как рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, бархатный сезон на традиционных курортах Турции продлится до середины ноября, после чего эстафету перехватят Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Разнообразие форматов размещения в Эмиратах делает это направление серьезным конкурентом Турции. Эксперты напоминают, что межсезонье – хороший способ сэкономить, ведь на Новый год цены будут на 30–50 % выше. Бархатный сезон – 2025 оказался дорогим, но востребованным, предложив россиянам разнообразие форматов – от пляжного отдыха до оздоровительного и экскурсионного. Напомним, начало сентября и октябрь принято считать бархатным сезоном. Многие туристы не ездили на черноморские курорты летом, чтобы насладиться ими в начале осени. «ФедералПресс» составил топ курортных направлений в этом году и разобрался, почему отдых на море осенью не хуже, чем летом. Фото: ФедералПресс / Андрей Гусий