Как изменились цены на отдых в бархатный сезон

В бархатный сезон этого года отдых в российских отелях подорожал на 6–13%. Средняя цена номера при раннем бронировании — около 7300 рублей за ночь. Тем не менее спрос на южные курорты остается высоким: загруженность в Крыму и на черноморском побережье выше прошлогодней на 10–15%. При этом туристы все активнее выбирают экскурсионные маршруты и короткие интенсивные программы в санаториях. Эксперты фиксируют: аудитория «оздоровительного» отдыха заметно молодеет. Россияне ищут баланс между морем, природой и медициной, а заодно присматриваются к тем зарубежным направлениям, где бархатный сезон продлится до зимы.

Согласно данным онлайн-платформ, стоимость проживания в российских гостиницах в сентябре–октябре 2025 года выросла на 13% по сравнению с прошлым годом. Если летом туристы тратили в среднем 6,5 тыс. руб. в сутки, то сейчас речь идет о 7–9 тыс.

«Курорты Крыма и Краснодарского края показывают хорошую загрузку. По сравнению с прошлым годом рост составляет 10–15%», — отметил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, южные направления остаются лидерами благодаря развитой инфраструктуре: отели «все включено», крытые бассейны, СПА и спортивные объекты позволяют отдыхать даже тогда, когда море остывает.

В числе фаворитов этого сезона — Геленджик, Сочи, Адлер, а также Ейск. Но главным рекордсменом по росту бронирований стал Крым.

Эксперты фиксируют и сдвиг интереса к экскурсионным маршрутам. «Осень — традиционное время для путешествий ради впечатлений и вдохновения природой. Мы видим рост интереса к Северному Кавказу, Алтаю, Байкалу. Самое удобное время для посещения Камчатки — сентябрь, когда там сытые медведи и еще теплая погода», — уточнил Уманский.

При этом межсезонье остается временем «сдержанного ценообразования». Турист, по словам эксперта, может позволить себе более выгодные поездки, чем в пик лета.

«Классическое представление, что санатории — это для пожилых, больше не работает», — утверждает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

По его данным, сегмент оздоровительных туров молодеет: все больше гостей в возрасте 30–35 лет. Они выбирают не длинные двухнедельные путевки, а короткие и интенсивные программы.

«Эти туристы приезжают не лечиться, а расслабиться, снять стресс, попробовать психотерапию или релакс-программы. Рост спроса в этом сегменте — 15–20% за год», — отмечает Ромашкин.

При этом традиционный санаторный отдых прибавил лишь 8–9%.

Илья Уманский добавляет: «Современные санатории — это уже не советское наследие, а качественные отели с оздоровительной базой. Этот формат уникален: нигде в мире такого сочетания гостиничного и медицинского сервиса не встретишь».

Бархатный сезон в России длится до середины октября, но у туристов остается выбор и зарубежных маршрутов.

«До середины ноября на традиционных курортах Турции сохранится бархатный сезон. Египет уже принимает эстафету и выходит на зимний график. К нему присоединяются Вьетнам, Таиланд и ОАЭ», — рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

По его словам, разнообразие форматов размещения в Эмиратах — от «только завтрака» до «all inclusive» — делает направление конкурентным с Турцией.

Эксперты напоминают: межсезонье — хороший способ сэкономить.

«На Новый год цены выше на 30–50%. А отдых в октябре–ноябре позволяет избежать сезонного пика расходов», — подчеркнул Горин.

Летний пик цен пришелся на 5–25 августа. Затем, по наблюдениям экспертов, началось их планомерное снижение.

«К 5–10 сентября цены опускаются на 10–12%, к концу месяца — на 20–25%. В октябре снижение может достигать 30–35%», — уточнил Сергей Ромашкин.

Однако ниже этой отметки отельеры уже не опускают стоимость: часть объектов готовится к зимнему сезону.

«Красная Поляна как круглогодичный курорт к декабрю, наоборот, дорожает. Поэтому сентябрь–октябрь — лучшее время купить размещение и у моря, и в горах», — отметил эксперт.

Бархатный сезон-2025 вышел дорогим, но востребованным. Южные регионы России держат высокую загрузку, Крым стал лидером по росту спроса, а санатории открыли двери более молодой аудитории. Осень при этом остается временем выгодных поездок — как внутри страны, так и за ее пределами. Туристы все активнее выбирают не только море по привычке, но и отдых для здоровья и впечатлений.