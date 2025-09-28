«Для Европы является роскошью». Турист описал особенность отдыха в России

Путешествующая по миру соотечественница описала одну особенность жизни в России фразой «для Европы является роскошью». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что это возможность бесплатно отдыхать на природе с палатками. Она отметила, что россияне спокойно ездят ночевать в леса, собирают там ягоды, жарят мясо на костре и рыбачат. При этом никакие специальные разрешения им не нужны.

«А вот в Европе так не сделаешь, потому что отдых с палатками возможен в специально разрешенных местах. Жарить шашлыки в лесу нельзя, так же как и заниматься собирательством. В Германии, например, даже на даче у себя нельзя ночевать и жарить шашлыки, что уж там говорить про лес», — констатировала путешественница.

Кроме того, блогерша отметила, что россиянам проще купить недвижимость, у них есть много вариантов высокооплачиваемой работы, в том числе удаленной, а также возможность пройти комплексное обследование организма и сдать всевозможные анализы бесплатно.

Ранее россиянка, много лет назад переехавшая в Европу, навестила родину и удивилась некоторым особенностям жизни. В первую очередь она восхитилась сферой медицины.