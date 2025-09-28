Минэкономразвития работает над ответным безвизом для китайских туристов

Минэкономразвития России работает над введением безвизового режима для граждан Китая, заявил глава ведомства Максим Решетников на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели.

© tourdom.ru

«Это ответственный шаг, и уверен, что он окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между нашими странами», – сказал министр, отметив, что работа ведется по поручению президента Владимира Путина и является ответным шагом на введение безвиза для россиян со стороны Китая. О сроках окончания работы пока неизвестно.

Максим Решетников обратил внимание, что туристические обмены между Россией и КНР продолжают активно развиваться, в том числе благодаря запуску безвизового группового режима поездок и введению электронной визы для китайских туристов. В 2024 году турпоток составил 2,4 млн поездок, превысив показатель 2023 года. По итогам 6 месяцев 2025-го – рост еще на 20%. Причем, вероятно, во второй половине года динамика будет еще больше из-за того, что россияне сейчас едут в Китай без виз.

Напомним, что с 15 сентября россияне могут посещать КНР просто по загранпаспорту. Спрос на поездки вырос, о чем говорят и туроператоры, и сами туристы. Причем наибольшей популярностью пользуются познавательные или комбинированные туры.