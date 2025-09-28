Перечислены пять атмосферных писательских усадеб в России

Для тех, кто не осилил список литературы на лето, есть идея, как наверстать упущенное – прокатиться по литературным местам. Пейзажи, которыми с детства вдохновлялся Сергей Есенин, и село, где вырос Василий Шукшин, – все это поможет понять, что сформировало их как художников слова. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет о нескольких атмосферных литературных маршрутах по всей России.

Сергей Есенин. Село Константиново

В Константинове до сих пор стоит дом, который в конце XIX века построил Никита Осипович Есенин – дед будущего поэта. Именно здесь родился Сергей Александрович, здесь он ходил в земскую школу и здесь же попробовал писать свои первые стихи, подражая частушкам.

Дедовский дом со временем обветшал, и его снесли, а на его месте в 1909 году построили новый, при этом уже в 1965 году здесь открыли дом-музей. Сегодня там можно полюбоваться именно той обстановкой, которую видел Сергей Есенин, приезжая в гости к родителям уже будучи известным поэтом. Здесь сохранился дедовский самовар и даже коса, которая принадлежала самому поэту.

Неподалеку от усадьбы располагалась Константиновская школа, в которую ходил Есенин. Само здание до наших дней не сохранилось, но его восстановили, и сегодня здесь проводят музейные образовательные занятия: можно посидеть за старинной партой, попробовать писать перьевой ручкой и познакомиться с азбукой начала ХХ века. Еще на территории есть чайная с "крестьянскими обедами", характерными для той эпохи, экотропа "Константиновское подгорье" и красивейшие пейзажи берега Оки.

Как добраться и сколько стоит: на электричке до Рязани (2–4 часа в пути и от 630 рублей – за билет в одну сторону), оттуда еще полчаса на автобусе до Константинова, билет – 103 рубля. Единый билет в музейный комплекс: 600 рублей – для взрослых и 300 рублей – для школьников и пенсионеров; музейное занятие в Константиновской школе: 800 рублей – для взрослых и 600 рублей – для школьников.

Михаил Лермонтов. Пятигорск

В Пятигорске в первую очередь стоит обратить внимание на музей "Домик Лермонтова", где тот провел последние дни жизни и написал свои последние стихи. Домик "дожил" до наших дней практически в первозданном виде, и сегодня там располагается музей, в котором хранятся личные вещи поэта. Здесь можно организовать себе целую прогулку по лермонтовским местам с экскурсоводом или без: посетить беседку Эолова Арфа на горе Машук, описанную в повести "Княжна Мэри", грот Лермонтова, где поэт любил проводить время (есть версия, что именно этот грот был описан в "Герое нашего времени" как место встречи Печорина и Веры), а также место дуэли, на которой Лермонтов погиб.

Как добраться и сколько стоит: самолетом до Минеральных Вод – около 3,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 11 тысяч рублей – за билеты туда и обратно; оттуда – еще полчаса на электричке, билет – от 116 рублей. Входной билет в музейный комплекс: 350 рублей – для взрослых, 250 рублей – для пенсионеров, школьников и студентов.

Василий Шукшин. Село Сростки

Неподалеку от Бийска в Алтайском крае есть гора Пикет, с вершины которой открываются виды на извилистую Катунь и алтайские предгорья. Именно здесь, в селе Сростки родился и вырос писатель, актер и режиссер Василий Шукшин.

Здесь сохранился дом, где Шукшин провел свои детские годы (экспозиция внутри посвящена детству), усадьба, которую он подарил матери (сегодня там мемориальная экспозиция), а в школе, в которой Шукшин учился и работал, выставлена экспозиция, посвященная его творчеству.

На горе Пикет есть памятник писателю, который как бы смотрит с горы на родное село, и некоторые исследователи полагают, что именно Сростки Шукшин описывал в своей повести "Калина Красная", а его соседи Петровы стали прототипами для персонажей романа "Любавины".

Как добраться и сколько стоит: перелет до Новосибирска – 4–4,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 13 тысяч рублей – за билеты туда и обратно, потом на автобусе или поезде до Бийска (от 6 часов в пути и от 760 рублей – за билет в одну сторону) и оттуда на автобусе до Сростков (35–50 минут в пути и от 216 рублей – за билет в одну сторону). Входной билет в музей – 200 рублей с человека (каждый объект отдельно).

Марина Цветаева. Таруса

У семьи поэтессы в Тарусе была дача, куда маленькую Марину с младенчества привозили каждое лето. Сама дача не сохранилась, а музей семьи Цветаевых располагается в восстановленном "Доме Тьо" – его в свое время купил дед Марины Цветаевой, и после его смерти тут жила его вторая жена, которую Марина и ее сестра Настя прозвали Тьо.

В музее сохранилась мебель и личные вещи семьи Цветаевых, а на берегу Оки стоит поминальный камень – кенотаф. В эссе "Хлыстовки" Цветаева писала: "Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины". Недалеко от этого места, на берегу Оки, и установили камень с надписью "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева".

Как добраться и сколько стоит: автобус до Тарусы из Москвы идет чуть больше двух часов, билеты – от 660 рублей в одну сторону; входной билет в музей: 250 рублей – для взрослых, 200 рублей – для пенсионеров и 100 рублей – для школьников и студентов.

Николай Некрасов. Чудово

Усадьба-дача Некрасова "Чудовская Лука" расположена на живописном маршруте Государевой дороги от Петербурга до Москвы. Последние годы поэта связаны именно с этими местами: в Чудово он приезжал отдохнуть, пообщаться с крестьянами, поохотиться и порыбачить, а также именно здесь он писал последние главы поэмы "Кому на Руси жить хорошо".

В доме Некрасова открыт сегодня литературный музей, в кабинете сохранился его вечно заваленный рукописями письменный стол, а также кое-что из его личных вещей, например кожаный портфель. Другая экспозиция – "Класс 19-го века" – располагается в бывшей сельскохозяйственной школе: учительский стол, старинные парты, счеты и скамейка для наказанных.

Как добраться и сколько стоит: на поезде до Чудова от 4 до 7 часов в пути и от 890 рублей – за билет в одну сторону; входной билет в музей для взрослых – 300 рублей, дети до 14 лет – бесплатно.