Перечислены главные тренды и направления этого сезона

Внутренний туризм в России переживает настоящий бум, уверенно наращивая объёмы и предлагая путешественникам всё больше разнообразия. Главный тренд — смещение интереса от традиционных южных курортов к новым, экспериментальным форматам отдыха по всей стране. Россияне всё чаще выбирают не просто пляж, а уникальные впечатления.

© РИА Новости

Как развивается внутренний туризм в России в последние годы

По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), внутренний российский туризм в 2024 году вырос на 8%. Наиболее активный спрос пришёлся на летние месяцы — с мая по сентябрь жители страны раскупили около трёх четвертей всех путёвок.

Самые популярные направления:

Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик) — 48%;

Кавказские Минеральные Воды — 11%;

Москва и Подмосковье — 8,5%;

Санкт-Петербург — 7,5%;

Крым — 6,5%;

речные круизы — 4%;

прочие направления (Калининградская область, Северный Кавказ, Золотое кольцо) — суммарно менее 10%.

К примеру, по данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, за первые пять с половиной месяцев 2025 года регион принял уже 4 млн туристов. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что в тренде в 2025 году

Туризм в России продолжает меняться. Вместо традиционных поездок на юг всё больше людей выбирают необычные форматы и направления. Вот что стало главным в новом сезоне.

«Всё включено» снова в моде. Спрос на пакетные туры в Крым и на Кубань подскочил на 20%. Туристы ценят предсказуемость расходов.

Экзотика вместо курортов. Камчатка, Байкал и Сахалин привлекают на 20% больше гостей. Люди ищут уникальные впечатления, а не просто пляж.

Долгий отдых. Благодаря удалённой работе бронировать поездки на две-три недели стали на 20% чаще. Путешествия превращаются в образ жизни.

Квартиры вместо номеров. Каждый третий турист теперь выбирает апартаменты с кухней: это дешевле и удобнее для компаний или семей.

Туры за впечатлениями. В моду вошли поездки на фестивали, гастрономические туры и даже «охота» за северным сиянием в Мурманске или вулканами на Чукотке.

Калининградский регион буквально вырвался вперёд по популярности у путешественников в 2025 году, уверенно обогнав Краснодарский край. Согласно данным Ассоциации туроператоров, спрос на поездки в самую западную область страны подскочил на 20%.

Что делает государство

Чтобы поддержать этот бум, была запущена программа льготных кредитов для отельеров под 3-5% годовых. На эти цели уже выделено 1,9 трлн рублей, что позволило построить 14 тыс. новых гостиничных номеров. В планах — улучшить транспортную доступность и упростить правила для строительства.

Главные задачи на год — развивать региональную инфраструктуру, предлагать больше интересных вариантов для отдыха и быстро адаптироваться к запросам туристов.

Основные туристические направления в России

Сентябрь и начало октября — прекрасное время для отдыха. Это знаменитый бархатный сезон: море ещё тёплое, а солнце уже не такое жаркое. Многие гостиницы предлагают дополнительные бонусы, например бесплатное размещение детей.

Крым

Сентябрь и октябрь в Крыму — идеальное время для путешествия. Жара спадает, море остаётся тёплым, а цены становятся значительно привлекательнее летних.

Найти тур на двоих можно даже за 26 200 рублей. Это отличная возможность сэкономить без потери комфорта. Такие варианты обычно включают размещение в чистом номере с кондиционером, трёхразовое питание и местные напитки, доступ к бассейну и инфраструктуре отеля.

За 50-60 тыс. рублей можно остановиться в трёхзвёздочных отелях с полноценной системой «всё включено». А за 80-100 тыс. рублей доступны четырёхзвёздочные отели с расширенной территорией, анимацией и собственными пляжами.

Осенью температура моря в Крыму держится на отметке +22...+24 °C — комфортнее, чем в разгар лета. А среднее количество солнечных дней достигает 25 из 30.

Сочи

Осенью в Сочи, неофициальной курортной столице юга России, отдых становится особенно привлекательным. К примеру, недельный тур на двоих с заездом в середине сентября можно найти всего от 44 тыс. рублей.

Впрочем, у тех, кто ищет премиальный отдых, выбор тоже огромен. Например, неделя в таких трёхзвёздочных отелях будет стоить уже от 139-140 тыс. рублей. А за размещение в четырёхзвёздочных придётся выложить почти 175 тыс. рублей.

Анапа

Анапа — отличный вариант для экономных путешественников, желающих получить максимум за разумные деньги. Причём бюджетных двух- или трёхзвёздочных гостиниц, где можно комфортно прожить неделю за 35-50 тыс. рублей за двоих, насчитывается более двух десятков.

Любителям комфорта тоже есть из чего выбрать. Отдохнуть в «четвёрке» можно, например, всего за 51,3 тыс. рублей. Средний же чек за тур в четырёхзвёздочный отель с системой «всё включено» колеблется между 55 тыс. и 70 тыс. рублей.

Геленджик

Геленджик оправдывает репутацию одного из самых фешенебельных курортов Черноморского побережья, и бархатный сезон не исключение. Самый доступный вариант на семидневный отдых — это пансионаты, где путёвка на двоих в среднем обойдётся примерно в 117 тыс. рублей.

Самый дорогой отель с системой «всё включено» во всём Краснодарском крае находится именно здесь. Неделя в нём стоит без малого 195,5 тыс. рублей на двоих (без учёта дороги).

Калининград

Самый бюджетный тур на неделю для двоих обойдётся примерно в 50 тыс. рублей. В эту сумму обычно входят авиаперелёт (экономкласс), проживание в трёхзвёздочном отеле (Калининград или приморские города: Светлогорск, Зеленоградск и другие).

Если хочется большего, к вашим услугам четырёх- или пятизвёздочные отели в курортных городах. Цены стартуют от 87 тыс. рублей, а верхняя планка доходит до 194 тыс. Абсолютный рекордсмен — шестидневный тур в четырёхзвёздочный отель в Янтарном за 270 тыс. рублей за двоих.

Байкал

По данным сервиса Туту, осень — низкий сезон для поездок на Байкал. Стоимость пакетных туров из Москвы на семь ночей в сентябре-октябре стартует от 50-65 тыс. рублей на одного человека.

Как правило, в эту сумму включён перелёт, проживание в трёхзвёздочной гостинице в Иркутске или Листвянке, трансфер и несколько основных экскурсий (например, на остров Ольхон).

Для тех, кто ищет креатив, осенью популярны фототуры и трекинг по осенней тайге. Стоимость таких программ от местных гидов — от 80 тыс. до 120 тыс. рублей за неделю (часто без учёта перелёта).

Духовные поездки в монастыри, тихий туризм и женские соло-путешествия

В 2025 году россияне всё чаще открывают для себя духовный туризм. Согласно исследованию Туту, интерес к поездкам в монастыри за год вырос на 10%. И что самое удивительное — каждую вторую такую поездку совершает молодёжь.

Статистика первых шести месяцев года показала сдвиг в поколенческих предпочтениях. Зумеры (34%) и миллениалы (27%) — новые главные путешественники к святым местам.

Настоящий бум спроса наблюдается в регионах России. Жители Калужской области стали планировать такие путешествия чаще на 96%. За ними следуют Нижегородская (+79%), Владимирская (+34%), Вологодская (+31%) и Ярославская (+25%) области.

«Больше всего туристов за январь — июнь встретили Никитский монастырь (31%), Валаамский монастырь (25%) и Троице-Сергиева лавра (13%)», — пояснила RT руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий Туту Ольга Котельникова.

Кроме того, спрос на экологические маршруты тоже высок, но, к примеру, Камчатка остаётся направлением с дорогой логистикой и коротким сезоном. Даже групповые туры сюда стартуют от 600-700 тыс. рублей, а в некоторые уголки можно добраться только вертолётом.

Чаще сюда едут самостоятельные путешественники или небольшие группы. Алтай в этом плане доступнее, однако тоже требует подготовки и уважения к местным обычаям. В этом сезоне спрос на авиабилеты в Горно-Алтайск вырос на 26%.

Если внутренний туризм в России продолжит расти такими же темпами, то цель 140 млн туристических поездок к 2030 году (против 98 млн в текущем) выглядит вполне достижимой.